El Departamento de Justicia de EE.UU. publica documentos de los archivos de Epstein que contienen acusaciones contra Trump

El Departamento de Justicia de EE.UU. publicó documentos del FBI -parte de los archivos Epstein- en los que se resumían entrevistas hechas a una mujer que había hecho acusaciones, sin evidencia, de asalto sexual en contra de Donald Trump .

La ​​publicación se hizo después de que algunos medios informaran de que faltaban documentos en la base de datos del Departamento de Justicia, lo que llevó a los demócratas a acusar a funcionarios de encubrimiento.

El Departamento de Justicia afirmó que retuvo por error los archivos durante su proceso de revisión porque habían sido "codificados incorrectamente como duplicados".

Los memorandos describen una serie de entrevistas en 2019 con una mujer que hizo acusaciones contra Trump y Jeffrey Epstein . El presidente ha negado sistemáticamente haber actuado mal en relación con el difunto agresor sexual.

Según uno de los tres memorandos, la mujer, cuyo nombre no se revela, declaró a agentes del FBI durante una entrevista que Epstein le presentó a Trump en la década de 1980, cuando era adolescente. La mujer acusó a ambos hombres de agredirla sexualmente cuando tenía entre 13 y 15 años.

Los agentes del FBI no volvieron a tener contacto con la mujer después de las entrevistas, según los archivos.

Una acusación, sin pruebas

Getty Images La entrevista con la mujer se dio en 2019, durante la primera presidencia de Donald Trump.

No está claro si Trump y Epstein se conocían durante el período en el que, según la mujer, ocurrieron los incidentes.

En un comunicado en respuesta a las acusaciones recién publicadas, la Casa Blanca afirmó que eran "completamente infundadas" y "no estaban respaldadas por ninguna prueba creíble".

"Como hemos dicho innumerables veces, el presidente Trump ha sido totalmente exonerado por la publicación de los Archivos Epstein", declaró la secretaria de prensa Karoline Leavitt.

Añadió que el Departamento de Justicia, durante la anterior administración de Joe Biden, no había presentado cargos contra Trump basándose en las acusaciones "porque sabían que el presidente Trump no había hecho absolutamente nada malo".

Trump es mencionado miles de veces en los archivos publicados por el Departamento de Justicia, incluso en correos electrónicos y correspondencia enviada por el propio Jeffrey Epstein a otros.

Acusaciones "infundadas y falsas"

Getty Images La secretaria de presa de la Casa Blanca Karoline Leavitt ha dicho que los archivos "exoneran" a Donald Trump.

Trump no ha sido acusado de ningún delito por las víctimas de Epstein que se han hecho públicas sus denuncias hasta la fecha.

Además de los resúmenes de las entrevistas con testigos del FBI, incluyendo las de la mujer anónima en 2019, el conjunto completo de archivos de Epstein también contiene una lista de acusaciones contra Trump que se recibieron a través de la línea de denuncia del Centro Nacional de Operaciones contra Amenazas.

La lista incluye numerosas acusaciones de abuso sexual contra Trump, Epstein y otras figuras de alto perfil. Muchas de estas parecen ser denuncias no verificadas y, a menudo, no incluyen pruebas que las respalden.

Tras la publicación en enero de los archivos de Epstein, el Departamento de Justicia declaró: "Algunos documentos contienen acusaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020.

"Para ser claros, las acusaciones son infundadas y falsas, y si tuvieran alguna credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente Trump".

Los tres memorandos recién publicados surgen tras informes en medios estadounidenses que indicaban que se habían retenido indebidamente en las publicaciones iniciales de los archivos de Epstein.

Los documentos perdidos

Getty Images Los documentos que se acaban de publicar son parte de la investigación que se llevó a cabo en contra de la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell.

La radio pública estadounidense NPR informó inicialmente que, al revisar los índices y números de serie de los archivos, vieron que el FBI había realizado cuatro entrevistas con la mujer en 2019 como parte de su investigación a la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, encarcelada en 2022 por tráfico sexual.

Pero tres de los resúmenes de las entrevistas y las notas relacionadas, con un total de más de 50 páginas, no estaban disponibles en el sitio web del Departamento de Justicia, según informes de NPR y otros medios, incluido el New York Times.

Epstein parece haber sido amigo de Trump durante varios años. Posteriormente, se distanciaron, lo que ocurrió a principios de la década de los 2000. Según Trump, dos años antes de que Epstein fuera arrestado por primera vez.

A principios de esta semana, un comité de la Cámara de Representantes votó a favor de citar a la fiscal general Pam Bondi para que respondiera preguntas sobre la gestión de los archivos de Epstein por parte del Departamento de Justicia.

Los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes se unieron a los demócratas para votar a favor de citarla.

En noviembre pasado, el Congreso aprobó una ley que obliga al departamento a divulgar todo el material de sus investigaciones sobre Epstein. Desde entonces, se han publicado millones de documentos.

