"La guerra con Irán está prácticamente terminada": la sentencia de Donald Trump que sacudió a los mercados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró que la guerra contra Irán está “prácticamente terminada” y que la ofensiva militar en Medio Oriente avanza con mayor rapidez de la prevista. Sus declaraciones, realizadas en una entrevista telefónica con CBS News, provocaron reacciones inmediatas en los mercados financieros internacionales.

Durante la charla telefónica, el mandatario sostuvo que la campaña militar ha progresado mucho más rápido de lo que su administración había previsto inicialmente. “ Creo que la guerra está muy completa, prácticamente ”, expresó Trump al referirse al estado actual de las operaciones.

Las palabras del mandatario tuvieron un efecto casi inmediato en los mercados internacionales. Tras conocerse sus declaraciones, las acciones en Wall Street registraron una fuerte recuperación en las operaciones posteriores al cierre, mientras que el precio del petróleo mostró una caída.

Los inversores reaccionaron rápidamente a las señales de una posible reducción de las tensiones en Medio Oriente, una región clave para el suministro energético mundial. La evolución del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán se ha convertido en uno de los principales factores que siguen de cerca los mercados financieros globales.

Trump también afirmó que las capacidades militares de Irán han sido seriamente debilitadas como resultado de los ataques realizados por Estados Unidos e Israel. Según el presidente, gran parte de la infraestructura militar iraní habría quedado dañada o destruida durante las operaciones.

“No tienen marina, no tienen comunicaciones, no tienen fuerza aérea”, aseguró el mandatario. Además, sostuvo que el arsenal de misiles iraní se ha reducido considerablemente y que las operaciones militares están afectando también a los sistemas de drones del país.

“Sus misiles están dispersos. Sus drones están siendo derribados por todas partes, incluso sus instalaciones de fabricación de drones”, declaró. Trump agregó que, desde el punto de vista militar, Irán habría perdido gran parte de su capacidad operativa. “Si miras bien, no les queda nada desde el punto de vista militar”, afirmó.

Trump indicó que las operaciones militares avanzan “muy por delante” del cronograma que había sido estimado al inicio del conflicto ya que en un primer momento, había calculado que la duración de la guerra podría extenderse entre cuatro y cinco semanas.