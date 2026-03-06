Donald Trump, contra las cuerdas: el abuso de una menor y un duro testimonio al FBI

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado tres entrevistas realizadas por el FBI a una mujer que denunció que Donald Trump la agredió sexualmente cuando era menor de edad , después de que ambos se conocieran a través de Jeffrey Epstein .

Los textos publicados, que están censurados en parte por motivos de confidencialidad, recogen que la denunciante afirmó que Trump la agredió supuestamente después de que ella se negara a una práctica sexual forzada por el magnate.

Los documentos, fechados entre agosto y octubre de 2019, recogen que la mujer, cuyo nombre no ha sido publicado, afirma que cuando tenía entre trece y 15 años, fue llevada por Epstein a un edificio en el que le presentó a Trump. Así, sostiene que estaba acompañada por otras personas, cuya identidad no recuerda, y que abandonaron la sala después de que el magnate así lo pidiera.

Las notas afirman que, tras ello, Trump habría afirmado a la menor "Deja que te enseñe como deben ser las niñas pequeñas", tras lo que se habría bajado la bragueta y la habría forzado a una práctica sexual, que ella rechazó violentamente lo que llevó al magnate a tirarle del pelo y darle un puñetazo antes de exigir que se la llevaran, siempre según la versión de la mujer.

Asimismo, la denunciante afirma que ella o personas cercanas a ella recibieron llamadas amenazantes, hechos que vincula a Jeffrey Epstein , o "al otro". Tras ser preguntada por la identidad de esta segunda persona, recalcó que se refería al propio Trump.

En otro documento, los agentes le preguntan por sus acusaciones contra Donald Trump, que parece mencionado como "actual presidente de Estados Unidos", tras lo ella se pregunta "cuál sería el motivo para dar información a estas alturas de la vida, cuando existe una gran posibilidad de que no se haga nada al respecto".

"Duplicado de forma incorrecta"

El Departamento de Justicia ha sostenido en un mensaje en redes sociales que estos documentos son parte de un grupo "codificado como duplicado de forma incorrecta", motivo por el que no habrían sido publicados en un primer momento.

Jeffrey Epstein y Donald Trump Donald Trump está involucrado en las listas de Jeffrey Epstein. Foto Efe EFE

"También pondremos a disposición de los miembros del Congreso todos los archivos codificados como duplicados en forma no redactada para que los revisen en la Sala de Lectura del Congreso", ha destacado, sin que la Casa Blanca se haya pronunciado por ahora sobre el contenido de estos archivos.

La publicación de estos documentos tiene lugar en medio de las investigaciones de representantes demócratas sobre si el Departamento de Justicia habría retenido algunos documentos que incluyen datos sobre acusaciones contra Trump, que han rechazado haber cometido delito alguno en su relación con Epstein. Dpa