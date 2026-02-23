Jeffrey Epstein ocultó archivos secretos en Estados Unidos y podría haber novedades

El pederasta Jeffrey Epstein escondió información en lugares de Estados Unidos, que aún no han sido allanados, por lo cual, podría saberse más del caso.

El pederasta convicto Jeffrey Epstein ocultó archivos secretos en centros de almacenamiento por todo Estados Unidos en un aparente intento por frustrar las investigaciones sobre sus actividades que involucran a celebridades como el expríncipe Andrés o el presidente Donald Trump, informa este lunes el diario The Telegraph.

El magnate estadounidense, que murió en prisión en agosto de 2019, llegó a pagar a detectives privados para que sacaran equipos de su casa en Florida y los llevaran a unidades de almacenamiento, de acuerdo con unos documentos que el rotativo dice que consiguió.

Según los documentos, Epstein alquiló al menos una unidad desde 2003 y los pagos regulares por su uso continuaron hasta 2019, el año de su suicidio en una prisión de Nueva York.

El caso Jeffrey Epstein puede ofrecer novedades Las órdenes de registro revisadas por The Telegraph sugieren que las autoridades estadounidenses nunca allanaron las taquillas, lo que plantea la posibilidad de que contengan pruebas no vistas relacionadas con Epstein y sus amigos, entre ellos Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, y Peter Mandelson, el exembajador británico en Estados Unidos destituido el año pasado por el Gobierno tras conocerse sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein.

