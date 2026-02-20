Caso Jeffrey Epstein: Donald Trump habló de la detención del expríncipe Andrés

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, califica de "triste" la detención de Andrés y lamenta el impacto del caso Jeffrey Epstein en la familia real.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado este jueves de "triste" la detención del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor por sus lazos con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, además de lamentar las repercusiones negativas que ha tenido el caso en la familia real británica.

"Me parece una pena. Me parece muy triste. Creo que es muy malo para la familia real. Es muy muy triste, en mi opinión. Es muy triste ver eso", ha expresado el magnate republicano a bordo del avión presidencial, según ha recogido la cadena CNN.

Donald Trump ha lamentado así que el caso pueda afectar negativamente al hermano de Andrés, el monarca británico Carlos III.

Donald Trump se declara inocente Acerca de Carlos III, Donald Trump aseguró: "Es muy triste ver esto y lo que está pasando con su hermano, quien obviamente vendrá a nuestro país muy pronto. Es un hombre fantástico, el rey", ha dicho.

Príncipe Andrés efe El expríncipe Andrés (foto) se vinculó con Jeffrey Epstein y Donald Trump también está involucrado. Foto Efe EFE Por otro lado, Trump ha reiterado que ha sido "exonerado" de cualquier delito en el marco de la trama.