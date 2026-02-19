Junta de la Paz: el "particular" compañero que le tocó a Javier Milei en la nueva organización de Trump

Javier Milei asistió al debut de la Junta de Paz de Donald Trump y una imagen del evento dejó en evidencia quién fue el particular compañero que le tocó.

Javier Milei participa en Washington de la primera reunión de la Junta de Paz impulsada por Donald Trump, donde compartió ubicación con el primer ministro húngaro Viktor Orbán.

La primera reunión de la Junta de Paz impulsada por Donald Trump comenzó este jueves en Washington con la presencia de líderes y representantes de más de 40 países. El organismo, creado con el objetivo inicial de supervisar un plan de paz para Gaza y luego ampliado para abordar conflictos internacionales, busca posicionarse como un espacio de coordinación política global. Javier Milei se encuentra allí.

Durante la apertura, el presidente estadounidense aseguró que se trata de una instancia inédita por su "poder y prestigio" y anunció un aporte de 10.000 millones de dólares para su funcionamiento.

El encuentro se realiza en el Instituto de Paz de Washington, recientemente rebautizado con el nombre del líder republicano. Participan mandatarios como Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Prabowo Subianto (Indonesia) y delegaciones de Medio Oriente, Asia y Europa, además de observadores internacionales. Trump recibió a los asistentes acompañado por el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, mientras la agenda apunta a debatir estrategias para la resolución de conflictos globales.

Quién fue el compañero de Javier Milei en la inauguración En un momento de la transmisión oficial, cuando las cámaras enfocaron a los líderes sentados en el auditorio, se pudo ver quién fue el compañero de ubicación que le tocó a Javier Milei: el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.

Milei Con Trump Orbán es una de las figuras más influyentes del conservadurismo europeo contemporáneo. Líder del partido Fidesz y primer ministro húngaro desde 2010 (tras un primer mandato entre 1998 y 2002), se lo identifica con posiciones nacionalistas, soberanistas y de derecha. Su gobierno ha impulsado políticas restrictivas en materia migratoria, una fuerte defensa de la identidad cultural europea y un modelo político que él mismo ha definido como “democracia iliberal”, priorizando el control estatal y la protección de los intereses nacionales frente a la globalización.