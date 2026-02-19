El Consejo de Paz impulsado por Donald Trump abre su primera reunión en Estados Unidos

Líderes y representantes de más de veinte países participarán este jueves en Washington de la primera reunión formal del Consejo de Paz impulsado por el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , un organismo creado con el objetivo declarado de intervenir en conflictos internacionales, comenzando por la Franja de Gaza .

La sesión inaugural se realizará en el Instituto Donald J. Trump para la Paz , en la capital estadounidense. Según confirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el mandatario abrirá el encuentro con un discurso y presidirá formalmente el inicio de la cita antes de viajar al estado de Georgia.

De acuerdo con lo anticipado por Trump en su red Truth Social, los Estados miembros anunciarán un compromiso conjunto superior a los 5.000 millones de dólares destinados a asistencia humanitaria y reconstrucción en Gaza. Además, el Consejo prevé el envío de miles de efectivos para integrar una fuerza internacional de estabilización y colaborar con la policía local.

El Consejo de Paz es una organización internacional creada por iniciativa de Trump y dirigida por el gobierno estadounidense. Su formalización tuvo lugar en enero de 2026, durante el Foro Económico Mundial de Davos, donde 19 países firmaron la carta fundacional.

Milei firma el Consejo de la Paz con Trump

Posteriormente, la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas —aprobada en septiembre de 2025— designó al organismo como autoridad de transición para coordinar la implementación del plan de paz en Gaza.

Según el texto, el Consejo actuará como administración transitoria con personalidad jurídica internacional hasta que la Autoridad Palestina complete un proceso de reformas que le permita retomar el control efectivo del territorio.

Cada país miembro supervisará áreas clave vinculadas a gobernanza, reconstrucción, financiamiento, atracción de inversiones y coordinación regional.

Argentina, entre los miembros fundadores

https://www.bbc.com/mundo/articles/ckgvv34x1kzo El presidente argentino Javier Milei es uno de los "miembros fundadores" de la Junta de Paz que fue creada por Donald Trump. Getty Images

Argentina es uno de los países fundadores del organismo. Javier Milei viajará a Washington para asistir a la sesión inaugural, en lo que constituye su decimoquinto viaje a Estados Unidos desde que asumió.

También participarán los presidentes de Paraguay, Santiago Peña. Entre los países fundadores figuran Israel, El Salvador, Arabia Saudita, Egipto, Indonesia, Marruecos, Qatar, Turquía, Jordania y Hungría, entre otros.

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu no asistirá personalmente y enviará en su lugar al canciller Gideon Saar.

México, Italia, Rumania y República Checa participarán como observadores.

El debate por una eventual membresía paga

Una versión difundida por Bloomberg sostuvo que los países interesados en ser miembros permanentes deberían aportar 1.000 millones de dólares. Sin embargo, desde el Gobierno argentino negaron que exista obligación de pago para integrar el organismo.

El diputado nacional Esteban Paulón solicitó información formal al Ejecutivo sobre el eventual compromiso financiero argentino.

Rechazos y tensiones diplomáticas

Algunos países europeos declinaron sumarse. Francia, Alemania y España rechazaron la invitación. El Reino Unido expresó reservas por la posible participación de Vladimir Putin en el esquema. La Santa Sede también declinó la propuesta.

El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, advirtió que el organismo podría debilitar el rol tradicional de la ONU en la gestión de crisis internacionales.

Desde la Casa Blanca calificaron esas negativas como “desafortunadas” y defendieron la legitimidad del Consejo, que —según Leavitt— cuenta con decenas de países comprometidos con su visión.

Un organismo que busca ir “más allá de Gaza”

https://www.bbc.com/mundo/articles/cwywwe78dzzo Más del 80% de los edificios en Gaza, 92% en la Ciudad de Gaza, están destruidos, según la ONU. EPA

Trump aseguró que el Consejo trabajará con Naciones Unidas “en algunos casos”, pero que su alcance irá más allá de Gaza y apuntará a intervenir en otros conflictos globales.

La iniciativa consolida así un nuevo instrumento diplomático liderado por Washington, que combina asistencia humanitaria, reconstrucción económica y despliegue de fuerzas de estabilización, en un contexto de reconfiguración del orden internacional.