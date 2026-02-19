Javier Milei inicia una nueva gira en Estados Unidos y participará del Consejo de Paz de Donald Trump

Javier Milei inicia este jueves su decimocuarto viaje a Estados Unidos desde que asumió el cargo, en una visita breve a Washington con el objetivo de reforzar su alineamiento político con la administración de Donald Trump y consolidar vínculos en materia diplomática y comercial.

El mandatario partió ayer en un viaje exprés hacia la capital estadounidense para asistir a la sesión inaugural del Consejo de Paz, un organismo promovido por Trump que busca constituirse como alternativa a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la gestión de conflictos internacionales, especialmente en escenarios sensibles como la crisis en Gaza.

La delegación argentina es reducida: acompañan al Presidente el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Durante la mañana, y en horario aún por confirmar, la comitiva visitará el Instituto de la Paz Donald J. Trump, ubicado frente al Departamento de Estado y a pocos metros del Monumento a Abraham Lincoln.

Al mediodía (hora argentina), Milei participará de la sesión inaugural del flamante Consejo de Paz. En el entorno presidencial descuentan que habrá una nueva fotografía conjunta con Trump, en línea con la estrategia de mostrar cercanía política con el líder republicano.

Tras el evento, el Presidente se trasladará a su alojamiento y posteriormente a la Base Aérea Andrews, donde permanecerá algunas horas antes de regresar a la Argentina. El vuelo de retorno está previsto para la noche, con arribo a Buenos Aires en la mañana del viernes.

Una agenda que se profundiza

El viaje no será el único en el corto plazo. Milei volverá a Estados Unidos en marzo para participar, primero, de una reunión de presidentes latinoamericanos convocada por Trump el 7 de ese mes.

Luego, entre el 9 y el 11 de marzo, asistirá a Argentina Week, un evento orientado a la promoción de inversiones. El embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, lo definió como el mayor road show reciente para presentar ante inversores globales oportunidades en sectores estratégicos como minería, energía y tecnología.

En la Casa Rosada consideran que ese foro será clave para atraer capitales y reforzar el perfil internacional del Gobierno, en un momento en que la administración Milei apuesta a profundizar su inserción en el eje político y económico estadounidense.