Reforma laboral: sin los votos asegurados, Javier Milei se juega la sesión más importante en Diputados

La reforma laboral se tratará este jueves en Diputados. El Gobierno no tiene asegurados el votos y habrá final abierto en el Congreso.

Lisandro Almirón, de La Libertad Avanza, presidió este miércoles las Comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto.

La reforma laboral finalmente se tratará el jueves en la Cámara de Diputados. Javier Milei llegará a una sesión con final abierto, en la que puede perder artículos medulares del proyecto, como el Fondo de Asignación Laboral (FAL). En paralelo, el paro de la CGT marcará el pulso de la jornada y condicionará el seguimiento del debate.

El Gobierno aspira a alcanzar el quórum de 129 diputados con el respaldo de los bloques que firmaron el pedido de sesión. Además de La Libertad Avanza, acompañaron los aliados del PRO y hubo apoyo explícito de los gobernadores Hugo Passalacqua (Misiones), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) y Rolando Figueroa (Neuquén).

El respaldo a este proyecto también se vio en la firma del dictamen oficialista, que cosechó 44 firmas (sí, 44), el mismo número que llevaba el artículo que voló del proyecto. Este despacho también lo firmaron los dos radicales Pamela Verasay (Mendoza) y Lisandro Nieri (Mendoza), Elia Fernández (Tucumán) que responde a Osvaldo Jaldo y Nancy Picón (San Juan), de Marcelo Orrego. En disidencia parcial lo hicieron los diputados del PRO, que insisten con el uso de las billeteras virtuales para los salarios, el MID y Sergio Cappozi (Unidos), que no dará quórum pero firmó porque "tomaron algunas cosas de un proyecto que él había presentado".

Cómo se armará el quórum para el inicio de la sesión El armado del quórum que prevé el oficialismo en el recinto es el siguiente: los 95 diputados de La Libertad Avanza contarían con el acompañamiento de los 22 del interbloque Fuerza del Cambio —integrado por el PRO, la UCR y el MID—, los nueve de Innovación Federal, alineados con Sáenz y Passalacqua; Karina Maureira (La Neuquinidad), cercana a Figueroa; y los tres del bloque Independencia, referenciados en Jaldo. A ese número se sumarían los dos del bloque Producción y Trabajo, que responden a Marcelo Orrego (San Juan). Así, alcanzarían 132 legisladores, tres más de los 129 necesarios para abrir el quórum.

Legisladores de la izquierda dicen no al cierre de Fate en medio del Plenario en Diputados para emitir dictamen de reforma laboral Legisladores de la izquierda dicen no al cierre de Fate en medio del Plenario en Diputados para emitir dictamen de reforma laboral. N/A Si alguno se baja, el Gobierno podría buscar respaldo en Elijo Catamarca, el bloque que responde al gobernador Raúl Jalil (Catamarca). Ese espacio, en el Senado, no dio quórum y rechazó los títulos en la votación en particular. Sin embargo, mantiene buen vínculo con la Casa Rosada y podría aportar los votos necesarios si hicieran falta.