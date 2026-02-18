El dólar blue bajó tras el feriado de Carnaval y a pocas horas del paro contra la reforma laboral

El dólar oficial se mantuvo quieto sin movimientos y el dólar blue apenas bajó unos pesos en el inicio de una semana clave.

Tras dos días sin mercados producto del fin de semana largo con lunes y martes feriado por el Carnaval en todo el país, el dólar abrió en calma este miércoles en el inicio formal de la semana. Si bien tendrá tres días hábiles, es una semana en la que se palpita un jueves muy cargado de acción.

El dólar oficial cotiza este miércoles al cierre de la jornada a $1370 para la compra y $1420 para la venta, sin movimientos desde la jornada del viernes (previo al fin de semana largo), cuando registró su última cotización oficial. La moneda estadounidense no se movió ni un centavo este miércoles.

Esta semana es una semana muy importante para el Gobierno y puede impactar en los mercados. Según el oficialismo, este jueves 19 de febrero se podría tratar la reforma laboral en el Congreso y el proyecto ansiado por el Gobierno de Javier Milei podría convertirse en ley.

Sin embargo, la tensión estará en las calles ya que se espera un paro general organizado por la CGT para este jueves mientras en el recinto los diputados tengan que debatir el proyecto. Una nueva victoria legislativa del Gobierno podría generar calma en los mercados luego de eliminar el artículo 44 de la reforma que incluía las licencias médicas que tanta polémica despertó.

dolar billete 100 franklin (8) El dólar oficial quedó sin movimientos hoy. Alf Ponce Mercado / MDZ El dólar blue bajó levemente hoy Una de las novedades en el mercado la trajo la cotización del dólar blue este miércoles, después de la pausa que se dio por el fin de semana largo.