Javier Milei apunta contra Cristina Kirchner: presentó un recurso para que no cobre la pensión

El Gobierno de Javier Milei presentó un nuevo recurso judicial para que Cristina Kirchner no cobre su pensión por viudez, tras la muerte de Néstor Kirchner.

El Gobierno de Javier Milei fue contra la pensión por viudez de Cristina Kirchner.

Javier Milei redobló la ofensiva judicial contra Cristina Fernández de Kirchner y presentó un recurso extraordinario federal para evitar que vuelva a cobrar la pensión por viudez como expresidenta.

La apelación fue formalizada por el Ministerio de Capital Humano, a través de Anses, contra el fallo de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social que había ordenado “restablecer la asignación mensual vitalicia otorgada a la expresidenta”.

Qué dice el comunicado de Capital Humano En el comunicado oficial, la cartera informó que “presentó recurso extraordinario federal contra el fallo sobre la pensión por viudez de Cristina Fernández de Kirchner” y precisó que la presentación judicial “solicita la revisión de la sentencia dictada” por la Cámara.

El texto sostiene que la decisión recurrida “afecta el principio de legalidad y altera el alcance de disposiciones expresas del ordenamiento jurídico”, por lo que considera “necesaria la revisión del pronunciamiento en la instancia extraordinaria”.

Cristina Fernández de Kirchner Cristina Fernández de Kirchner habló sobre su difícil recuperación tras dos semanas internada en el Sanatorio Otamendi. EFE Además, el Gobierno planteó que el resolutorio “omite considerar la prohibición expresa del derecho al cobro, ante la condena e inhabilitación absoluta, que pesa sobre CFK” . En ese sentido, afirmó que es “claramente inexistente el alegado derecho alimentario afectado” y concluyó que el fallo demuestra una “manifiesta errónea aplicación del derecho”.