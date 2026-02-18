Javier Milei partió a EE.UU. en un viaje exprés y en medio de la tensión por Fate y la reforma laboral

Mientras el Gobierno mueve todos los hilos para garantizar el avance de la reforma laboral en el Congreso y en medio del conflicto por el cierre definitivo de Fate , el presidente Javier Milei deberá seguir las tratativas desde el exterior. El mandatario partirá este miércoles rumbo a Estados Unidos para participar de la inauguración del Consejo de Paz de Donald Trump , la organización internacional ideada por el republicano para intervenir en conflictos globales.

El avión presidencial despegará este miércoles a las 13 rumbo a Washington DC junto a una comitiva mínima integrada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

De acuerdo a la agenda oficial, Milei arribará a las 19.30 (hora Argentina). En paralelo, las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados tratarán la reforma laboral del oficialismo, que sufrió una importante modificación para despejar cualquier obstáculo que impida su tratamiento.

Se trata del polémico artículo 44 que modificaba el régimen de licencias médicas. En el oficialismo, explicaron que el Gobierno decidió priorizar el éxito del paquete de reformas por sobre un artículo que generó un álgido debate público y de cuya redacción nadie parece querer hacerse cargo en el Ejecutivo.

Cuando Milei aterrice en suelo norteamericano, la expectativa es que las comisiones hayan dado vía libre para que la cámara baja pueda tratar el proyecto este jueves en el recinto. Si La Libertad Avanza tiene éxito, el proyecto se aprobará con esa única modificación y pasará nuevamente al Senado, que deberá insistir o aceptar los cambios de los diputados el próximo viernes.

El encuentro de Javier Milei con Donald Trump en febrero tras el cierre de una edición de la CPAC en Estados Unidos. Foto: EFE Mientras el Congreso debate la reforma laboral, Javier Milei se encontrará de gira en los Estados Unidos. EFE

La primera cumbre del Consejo de Paz de Donald Trump

Sin embargo, la atención de Javier Milei estará puesta en el Instituto de la Paz de Estados Unidos, que el pasado diciembre fue rebautizado por la administración republicana con el nombre "Donald J. Trump".

Allí, el libertario participará de la sesión inaugural del Consejo de Paz, donde se verá cara a cara con su aliado estadounidense y el resto de los 26 líderes mundiales que integran el organismo. El evento, que transcurrirá entre las 10 y las 12, se abocará a resolver la crisis humanitaria en la Franja de Gaza.

En ese sentido, Donald Trump anunció este domingo que los países miembro del Consejo de Paz comprometieron más de US$5.000 millones para la ayuda y reconstrucción en Gaza. Desde el Gobierno aún no anunciaron si la Argentina será uno de los aportantes.

Desde su llegada a la Presidencia, Milei siempre se alineó con Israel y su política bélica en Gaza, a la par que el libertario respaldó cada vez que pudo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en foros internacionales. Sin embargo, una vez que Trump comenzó a presionar para llegar a un acuerdo de paz en Medio Oriente, el mandatario argentino dejó en claro que su prioridad es seguir los lineamientos de Washington.

El cierre de la gira relámpago y su próxima secuela

Al finalizar el evento, Milei se trasladará a su lugar de alojamiento, para luego partir hacia la Base Aérea Andrews, desde donde él y su comitiva partirán nuevamente hacia la Argentina. De acuerdo al cronograma oficial, el mandatario arribará a la Ciudad de Buenos Aires el viernes a las 7.30 horas. Para ese entonces, el Gobierno espera haber logrado aprobar en la Cámara de Diputados la reforma laboral y comenzará a preparar el terreno para la sesión definitoria en el Senado.

Mientras tanto, esta gira relámpago servirá de antesala para un próximo viaje del presidente programado para inicios de marzo a la capital estadounidense. Esa nueva recorrida por norteamérica incluirá una participación en la cumbre de presidentes latinoaméricanos que convocó Donald Trump para el 7 de marzo para fortalecer la relación con sus aliados en la región para frenar la avanzada China.

Allí, además de Milei, el convite incluirá a muchos de sus aliados geopolíticos, como Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y Tito Asfura (Honduras).

Sin embargo, la agenda del mandatario no terminará allí, ya que inmediatamente se trasladará a Manhattan, Nueva York, para encabezar hasta el 9 de marzo la Argentina Week, un evento de tres días organizado por la Embajada Argentina en Estados Unidos y bancos globales como JP Morgan Chase, el Bank of America y Kaszek, que se propone atraer inversiones para el país.