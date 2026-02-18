Quién es el dueño de Fate, de cuánto es su fortuna y qué opina sobre Javier Milei

Fate, la empresa familiar de los Madanes Quintanilla, anunció el cierre definitivo de su fábrica en San Fernando en medio de la apertura de importaciones.

Una de las marcas más reconocidas de la industria nacional deja de fabricar en el país. Fate, la empresa neumática fundada hace más de ocho décadas y controlada por la familia Madanes Quintanilla, confirmó este miércoles el cierre definitivo de su planta industrial ubicada en Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando. Con esa decisión, 920 trabajadores perderán sus empleos.

En un comunicado oficial, la compañía justificó la medida con una frase que condensa el estado del sector: "Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente."

El hombre detrás de Fate: quién es Javier Madanes Quintanilla Fate es conducida por Javier Madanes Quintanilla, uno de los empresarios más poderosos de la Argentina. Según Forbes, su patrimonio personal alcanza los US$ 1.500 millones, lo que lo posiciona en el puesto 18 del ranking de los hombres más ricos del país. Mientras tanto, el patrimonio familiar se estima en US$ 590 millones.

Además de Fate, Madanes Quintanilla controla Aluar Aluminio Argentino, cuya planta está radicada en Puerto Madryn y produce más de 500.000 toneladas de aluminio por año. El grupo familiar tiene el monopolio de la fabricación primaria de aluminio en Argentina, un insumo estratégico para la industria aeronáutica, automotriz, naval, alimentaria y de transporte, entre otras. Aluar opera además con la planta hidroeléctrica de Futaleufú y las sociedades Trelpa y Transpa para la transmisión de energía desde la represa hasta la planta productiva.

El conglomerado familiar fue, históricamente, uno de los más beneficiados por subsidios y créditos en el marco de las políticas de industrialización sustitutiva argentinas. Sin embargo, ese vínculo con el Estado no evitó las turbulencias actuales. Un dato que marcó la trayectoria del grupo es que varios de sus principales accionistas fueron identificados en la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas conocida como los Panamá Papers, con sociedades offshore en Islas Cook, Bahamas, Islas Vírgenes y Panamá, y conexiones a cuentas en Suiza.