Fin de una histórica fabricante de neumáticos: Fate cerró sus puertas y despidió a todo su personal

La empresa anunció el cierre definitivo de su planta en Buenos Aires y confirmó el despido e indemnización de sus 920 empleados, en medio de la crisis que atraviesa la industria nacional.

El cierre de Fate ya es un hecho y tendrá un impacto directo sobre sus 920 trabajadores: todos serán despedidos e indemnizados. La histórica fabricante de neumáticos, con más de ocho décadas de trayectoria en el país, anunció que cesará de manera definitiva su actividad industrial y liquidará sus operaciones.

La compañía, propiedad de la familia Madanes Quintanilla y dirigida por Javier Madanes, comunicó que el cierre no responde a un concurso de acreedores ni a un proceso preventivo —figura a la que ya había recurrido en 2019— sino a una decisión de clausura total del negocio. La planta ubicada en Virreyes, partido bonaerense de San Fernando, bajará definitivamente sus persianas.

Fuentes vinculadas a la empresa señalaron a Infobae que se trata de "un cierre definitivo" y que se pagará "a todo el mundo lo que corresponde", en referencia tanto a empleados como a proveedores y entidades financieras. En ese marco, la prioridad inmediata de la empresa de neumáticos será cumplir con las indemnizaciones de los 920 trabajadores alcanzados por la medida.

En un breve comunicado, la empresa atribuyó la decisión a "los cambios en las condiciones de mercado", aunque evitó mayores precisiones. No obstante, en el sector señalan que la apertura económica y el fuerte ingreso de neumáticos importados —especialmente de origen asiático— profundizaron una crisis que la firma arrastraba desde hace décadas.

En el mismo texto, Fate reivindicó su trayectoria industrial, destacando la inversión permanente, el desarrollo tecnológico y su condición de pionera en el abastecimiento de neumáticos radiales. También recordó su presencia exportadora en Europa, Estados Unidos y América Latina, y su aporte al entramado productivo nacional.