"El Gobierno propicia la competitividad de las empresas": la postura oficial de Casa Rosada ante el cierre de Fate

Después de más de ochenta años, la empresa productora de neumáticos Fate decidió cerrar sus puertas, despidiendo a casi mil trabajadores, quienes recibirán su indemnización en el día de mañana. Al mismo tiempo, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) se encuentra protestando en la planta de San Fernando.

El rol del Gobierno Nacional A menos de 24 horas de tratar en Diputados la ley de reforma laboral, el Gobierno se vio en la encrucijada de cómo actuar frente a al cierre de Fate y los despidos que eso generó. La salida por la que optó Julio Cordero, desde la Secretaría de Trabajo resultó en convocar a una conciliación obligatoria entre directivos y trabajadores para este mismo miércoles. Mientras tanto, empleados de Fate entraron en el predio de la planta por la fuerza.

La postura oficial de Casa Rosada Desde el Gobierno Nacional confirmaron a MDZ que se "propicia la competitividad de las empresas en beneficio de todos los argentinos", asegurando tácitamente que no habrá medidas por parte del Estado para asegurar directamente la continuidad de las actividades en Fate. Las abundantes importaciones de neumáticos, en su mayoría chinos, en los últimos años habrían sido la estocada final para la empresa. "Esperamos que se cumplan los protocolos de crisis y de cierre", agregaron.