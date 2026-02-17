Reforma laboral: qué decía el artículo 44 sobre las licencias médicas

El Gobierno decidió dar marcha atrás con uno de los puntos más controvertidos de la reforma laboral : el artículo 44, que modificaba el pago de salarios durante licencias por enfermedad.

La eliminación del inciso se acordó en medio de negociaciones con aliados para asegurar la aprobación del proyecto en Diputados esta semana.

El artículo 44 había sido aprobado en el Senado. Establecía que el trabajador cobraría el 50% del salario si la enfermedad o lesión derivaba de una actividad voluntaria y riesgosa; el 75% del salario si no mediaba conducta voluntaria.

La norma reemplazaba el actual artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. La decisión oficial es suprimir completamente ese artículo durante el plenario de comisiones en Diputados.

El Gobierno buscaevitar que el punto bloquee los votos necesarios para aprobar la reforma laboral antes del 1° de marzo.

Por qué importa

Hoy la ley vigente garantiza el 100% del salario durante licencias por enfermedad inculpable:

3 meses si la antigüedad es menor a 5 años.

6 meses si supera los 5 años.

Los plazos se duplican en caso de cargas de familia.

El proyecto aprobado por el Senado rompía esa lógica al introducir un esquema escalonado de pago parcial. La reducción salarial generó rechazo de todos los sectores: los sindicatos; Unión por la Patria; sectores dialoguistas y fundamentalmente del PRO, principal aliado legislativo.

En este marco, el jefe de bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, advirtió que el punto necesitaba una redacción “más equilibrada” que no afectara la protección del trabajador.

Qué decía el artículo eliminado

El texto establecía que:

El trabajador debía presentar certificado médico detallado.

Debía someterse a controles del médico del empleador.

En caso de discrepancia, podía intervenir una junta médica.

El oficialismo argumentaba que el cambio buscaba combatir el uso fraudulento de licencias y la existencia de “mafias” de certificados.

Pero la redacción abría interrogantes sobre discrecionalidad empresarial y litigiosidad futura.

Los números del ausentismo

Según la Secretaría de Trabajo (3° trimestre 2025):

61% de las empresas privadas tuvo al menos un trabajador ausente por mes.

En promedio, 12,6% de la dotación se ausentó una jornada mensual.

De quienes faltaron: 50,5% fue por enfermedad. 18,7% sin justificación. 10,3% por razones personales. 5,2% por accidentes laborales.



El Gobierno utilizó estos datos como argumento para revisar el sistema actual.

Qué sigue