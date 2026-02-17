Paro general: los gremios combativos de la CGT y las CTA marcharán este jueves al Congreso
De esta manera, buscan mostrar distancia de la medida de la central obrera, que no convocó a movilizarse esta semana frente a la reforma laboral.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que integran un grupo de sindicatos combativos de la CGT y las dos CTA, anunció este martes un paro general y una movilización al Congreso para este jueves en rechazo a la reforma laboral. Se acordó tras una reunión virtual.
De esta manera, estos gremios se diferenciaron de la conducción de la CGT que resolvió ir a un paro general pero sin marchar frente al Palacio legislativo.
“El paro se va a hacer sentir en todo el país, pero no podemos quedarnos en la casa. Si no movilizamos, el Gobierno se hace un festín. En las últimas horas, el repudio a la ley empezó a crecer rápidamente. Debemos seguir presionando. Tenemos que garantizar que sea un paro activo", señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
“Va a haber un día después, y vamos a tener que explicar dónde estuvimos parados: si facilitamos o resistimos el mayor ataque que se recuerde a todos nuestros derechos”, indicó el estatal.
¿Cómo será la marcha contra la reforma laboral?
El FreSU movilizará en todas las provincias y, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, concentrará a partir de las 12 del mediodía en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen.
Este espacio viene de llevar adelante manifestaciones en las ciudades de Córdoba y Rosario en rechazo al proyecto de la Casa Rosada, además de un paro y otra movilización al Congreso de la Nación el pasado miércoles cuando la iniciativa se trató en el Senado.
Está integrado por la UOM, Aceiteros y Pilotos, entre otros, por parte de la CGT y la mayoría de los gremios de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores.
En este marco, Omar Maturano, secretario general de la Fraternidad, el gremio que nuclea a los conductores de trenes, ratificó este martes que durante el paro convocado por la CGT para el jueves “no habrá transportes” en todo el país y que la reforma persigue "la esclavitud”. “Son todos unos mentirosos que nos quieren llevar a la esclavitud y nosotros a la esclavitud no vamos a ir”, enfatizó.