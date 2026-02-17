Paro general: los gremios combativos de la CGT y las CTA marcharán este jueves al Congreso

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) , que integran un grupo de sindicatos combativos de la CGT y las dos CTA , anunció este martes un paro general y una movilización al Congreso para este jueves en rechazo a la reforma laboral . Se acordó tras una reunión virtual.

De esta manera, estos gremios se diferenciaron de la conducción de la CGT que resolvió ir a un paro general pero sin marchar frente al Palacio legislativo.

“El paro se va a hacer sentir en todo el país, pero no podemos quedarnos en la casa. Si no movilizamos, el Gobierno se hace un festín. En las últimas horas, el repudio a la ley empezó a crecer rápidamente. Debemos seguir presionando. Tenemos que garantizar que sea un paro activo", señaló Rodolfo Aguiar , secretario general de ATE.

“Va a haber un día después, y vamos a tener que explicar dónde estuvimos parados: si facilitamos o resistimos el mayor ataque que se recuerde a todos nuestros derechos”, indicó el estatal.

El FreSU movilizará en todas las provincias y, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, concentrará a partir de las 12 del mediodía en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen.

Este espacio viene de llevar adelante manifestaciones en las ciudades de Córdoba y Rosario en rechazo al proyecto de la Casa Rosada, además de un paro y otra movilización al Congreso de la Nación el pasado miércoles cuando la iniciativa se trató en el Senado.

Está integrado por la UOM, Aceiteros y Pilotos, entre otros, por parte de la CGT y la mayoría de los gremios de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores.

En este marco, Omar Maturano, secretario general de la Fraternidad, el gremio que nuclea a los conductores de trenes, ratificó este martes que durante el paro convocado por la CGT para el jueves “no habrá transportes” en todo el país y que la reforma persigue "la esclavitud”. “Son todos unos mentirosos que nos quieren llevar a la esclavitud y nosotros a la esclavitud no vamos a ir”, enfatizó.