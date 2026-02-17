UTA vs. UCRA: la guerra sindical interminable que pone en peligro el paro general

La disputa de la UTA y la UCRA pone en jaque al triunvirato de la CGT que busca alinear a sus soldados para enfrentarse a la reforma laboral con un paro general.

Los trabajadores de la empresa DOTA serán clave para definir el impacto del paro general.

Mientras la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó el paro para este jueves 19 de febrero, la propia interna del sector puede conducir al fracaso la huelga si la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA) decide no adherir al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Aunque la UTA es el gremio histórico que aglutina a los trabajadores de los colectivos a nivel nacional, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, los empleados de la empresa DOTA mantienen su sindicato paralelo: la UCRA. Esta rama del sector que disputa el poder con la UTA de Roberto Fernández, tiene una mayor cantidad de afiliados en el sector, por lo que si no se pliegan pueden llevar al fracaso la medida de fuerza.

Desde la CGT miran con atención lo que pase con los trabajadores de la UCRA, ya que ellos solos podrían hacer resentir el paro general porque darían el servicio necesario para evitar el impacto que desde la central obrera buscan dar en el marco de la disputa legislativa por la reforma laboral.

La disputa interna y el paro de transporte Los allegados a Roberto Fernández, que ya hicieron varios paros durante los dos primeros años del Gobierno, harán oficial este miércoles la convocatoria a la huelga en compañía del paro general de la CGT.

Los colectivos funcionarán con normalidad el 30 de octubre a pesar del paro de transporte Foto: Noticias Argentinas DOTA tiene más de 100 líneas de colectivo urbanas e interurbanas entre el AMBA, el Interior de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. En cambio, allegados a la UCRA, hablarían recién el miércoles también, pero mantienen el suspenso sobre su postura, sabiendo que son el actor que definirá el éxito o no del paro general.