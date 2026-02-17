Mendocinos regresan desde Chile: cómo está el paso Cristo Redentor

En el marco del fin de semana XXL por Carnaval, muchos mendocinos cruzaron a Chile , por lo que se espera que este martes emprendan su regreso.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar las 24 horas.

El pronóstico de la Oficina de Vigilancia Meteorológica señala "cielo despejado durante toda la jornada". A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Previo a iniciar viaje, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. Se puede hacer la consulta en la web https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera/cristo-redentor.

Este lunes por la noche se informó que en el puente que pasa sobre el arroyo Los Puquios , ubicado en el kilómetro 1.216,Gendarmería Nacion al implementó un bypass preventivo debido a la rotura de la estructura.

Si bien en la madrugada de este martes informaron que la zona se encuentra transitable para todo tipo de vehículos, se solicita precaución al circular por el sector.

Durante el fin de semana largo de carnaval, automovilistas y transeúntes alertaron sobre un profundo bache en la calzada, donde incluso se podían observar los alambres de la malla de hormigón expuestos.

puente ruta El puente sobre el arroyo Los Puquios presenta daños y obligó a realizar un desvío preventivo. X @VALLEOVA

Para advertir a otros conductores, algunas personas colocaron la tapa de una cubierta a modo de señalización improvisada. Los vehículos reducían la velocidad y realizaban maniobras para esquivar el pozo.

La situación encendió las alarmas, ya que se trata de un tramo de alto tránsito, especialmente en fines de semana largos y temporadas turísticas, cuando miles de mendocinos y visitantes utilizan la Ruta 7 para viajar hacia la cordillera o cruzar a Chile.

El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso se frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: