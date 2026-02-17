MDZ lo predijo: desvío en la ruta 7 por daños en el puente de Puquios

La ruta 7 suma un nuevo episodio de preocupación en alta montaña. Este lunes por la noche se informó que en el puente que pasa sobre el arroyo Los Puquios , ubicado en el kilómetro 1.216, Gendarmería Nacional implementó un bypass preventivo debido a la rotura de la estructura, por lo que se solicita máxima precaución a quienes circulen por la zona.

La medida fue adoptada luego de que se advirtiera el deterioro del puente que atraviesa el arroyo Los Puquios . Según se informó, Vialidad Nacional verificará el estado de transitabilidad para determinar los pasos a seguir y evaluar posibles reparaciones.

El anuncio se produce horas después de que conductores denunciaran la presencia de un gran bache sobre el mismo puente , situación que había sido expuesta más temprano por MDZ tras la difusión de un video en redes sociales.

Durante el fin de semana largo de carnaval, automovilistas y transeúntes alertaron sobre un profundo bache en la calzada, donde incluso se podían observar los alambres de la malla de hormigón expuestos. El material audiovisual fue compartido por la cuenta Turismo Lichi y generó preocupación entre quienes transitaban por la zona.

Para advertir a otros conductores, algunas personas colocaron la tapa de una cubierta a modo de señalización improvisada. Los vehículos reducían la velocidad y realizaban maniobras para esquivar el pozo. Según el testimonio de un hombre que estuvo en el lugar, dos autos reventaron la rueda derecha debido al estado del camino. “Es una vergüenza. A este puente no sé cuánto tiempo le queda, pasan los camiones y se siente que se mueve”, aseguró.

La situación encendió las alarmas, ya que se trata de un tramo de alto tránsito, especialmente en fines de semana largos y temporadas turísticas, cuando miles de mendocinos y visitantes utilizan la Ruta 7 para viajar hacia la cordillera o cruzar a Chile.

Un verano marcado por el deterioro de la ruta 7

Las quejas por el estado de la ruta 7 no son nuevas. Durante todo el verano, lectores y usuarios reportaron sectores con calzada dañada, desprendimientos y sectores afectados por aludes de barro y piedra tras las fuertes tormentas registradas en enero.

En varios puntos, las reparaciones fueron parciales o temporales, lo que incrementó el malestar de los conductores. La combinación de tránsito pesado, inclemencias climáticas y falta de mantenimiento estructural ha profundizado el deterioro del corredor.

Promesas de renovación y llamado a licitación

Frente a este escenario, autoridades nacionales habían anticipado la renovación integral de la ruta 7 durante este año. El ministro del Interior, Diego Santilli, confirmó a mediados de enero, durante una visita a Mendoza, que la licitación se abrirá este mes.

Desde el Gobierno de Mendoza señalaron que la intención es licitar el tramo completo comprendido entre el Arco Desagüadero y el límite con Chile, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la infraestructura del principal corredor bioceánico del país.

Mientras tanto, el bypass implementado en el puente de Puquios busca garantizar la circulación con restricciones y reducir riesgos hasta que se determine el estado estructural definitivo del puente. Las autoridades recomiendan circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal de Gendarmería Nacional en la zona.