El intendente Raúl Rufeil manifestó que se sentiría decepcionado si la Nación excluye a San Martín del arreglo de la Ruta 7 en el llamado a licitación

El intendente de San Martín manifestó que se sentiría decepcionado con las autoridades nacionales, si el departamento queda excluido de la licitación por el reacondicionamiento en la Ruta Nacional 7.

“Es un tramo que está en franco deterioro en los 32 kilómetros de nuestro departamento, y que forman parte del corredor internacional”, manifestó el intendente. Y recordó que en la audiencia pública convocada por las autoridades de Vialidad Nacional el pasado 30 de junio, se le hizo saber al administrador general de Vialidad Nacional cuál era la situación en el trayecto de San Martín.

El intendente Rufeil en la audiencia publica por la R7, convocada el año pasado por Vialidad Nacional El intendente Rufeil en la audiencia publica por la R7, convocada el año pasado por Vialidad Nacional. Rufeil expresó que Marcelo Campoy, titular de la DNV, le expresó en su momento que San Martín estaría incluido dentro de las mejoras integrales fruto de la licitación internacional que se tenía prevista, para el presente año 2026.

Además, el intendente ha venido reclamando no solo por la reparación de las ondulaciones del asfalto, sino también por el frezado, señalética, iluminación y laterales con colectoras, porque “de lo contrario, se atenta contra la seguridad pública”.

El municipio de San Martín, reasfaltando laterales de la Ruta 7 El municipio de San Martín, reasfaltando laterales de la Ruta 7. En los últimos seis años y ante la deserción de la Nación de su responsabilidad, el municipio de San Martín ha venido realizando con recursos propios el mantenimiento de colectoras, luminarias y hasta se ha ocupado del desmalezado de los laterales.