Más vuelos: cuáles son las nuevas aerolíneas que llegarán a la Argentina en 2026

Argentina está en la mira de las grandes aerolíneas tras implementar la política de Cielos Abiertos. Más vuelos nacionales e internacionales.

El mercado aéreo argentino vive un momento de transformación con la llegada de varias aerolíneas internacionales que pondrán en marcha nuevos vuelos directos durante 2026, potenciando la conectividad con Europa, el Caribe y otros destinos clave del turismo mundial. Toda la información para los próximos meses.

Una de las novedades más destacadas es el debut de Plus Ultra Líneas Aéreas en el mercado argentino. La compañía española anunció que iniciará vuelos regulares entre Madrid y Buenos Aires desde mayo de 2026, con varias frecuencias semanales programadas que buscan competir directamente en uno de los corredores transatlánticos más importantes.

Aún más disruptivo es el plan de World2Fly, otra aerolínea española, que desde el 1 de octubre de 2026 comenzará a operar un vuelo directo entre Madrid y la ciudad de Rosario, sin escalas. Este servicio será el primero de este tipo que conecta Europa directamente con el interior del país, lo que evita depender exclusivamente de los aeropuertos de Buenos Aires para viajes intercontinentales.

Este tipo de iniciativas no solo amplía la oferta para los pasajeros, sino que también fortalece la competitividad del sector frente a los precios y servicios tradicionales, obligando a las aerolíneas ya establecidas a revisar sus políticas comerciales.

Además del impulso europeo, el Caribe también aparece como protagonista. La aerolínea dominicana Arajet mantiene su plan de expansión en la región y apunta a vincular directamente destinos caribeños con provincias de Argentina, como las de Cuyo (Mendoza), mediante vuelos sin escalas, facilitando el acceso de turistas desde Sudamérica hacia playas y resorts del Caribe.