Peligro de demoras y cancelaciones en los vuelos este miércoles: el gremio de pilotos adhirió a la marcha contra la reforma laboral
Así lo anunció la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que dirá presente en la marcha de mañana. Habrá un cese de actividades programado en Aeroparque y Ezeiza.
Este miércoles 11 de febrero se llevará a cabo la marcha contra la reforma laboral. Quien anunció que adherirá es la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). De esta manera, hay riesgo de demoras y cancelaciones en los vuelos de mañana.
Pro lo pronto, el gremio ya advirtió que habrá un cese de actividades en Aeroparque y Ezeiza desde las 15 y hasta las 18.
Noticia en desarrollo...