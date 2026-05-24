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Pronóstico: cómo estará el tiempo este domingo en cada región del país

El pronóstico anticipa una jornada sin alertas meteorológicas, con sol en Cuyo, el Litoral y la región centro, y más nubosidad en el norte y la Patagonia.

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El pronóstico anticipa una jornada sin alertas meteorológicas y con buen tiempo en varias regiones.

El pronóstico anticipa una jornada sin alertas meteorológicas y con buen tiempo en varias regiones.

MILAGROS LOSTES - MDZ

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra un panorama tranquilo para el país este domingo, sin alertas meteorológicas vigentes. La jornada estará marcada por tiempo generalmente soleado en Cuyo, el Litoral y la región centro, mientras que en el norte argentino y la Patagonia se esperan cielos más nublados.

Las temperaturas mínimas más bajas se registrarán en las provincias cercanas a la cordillera de los Andes, con valores entre 2° y 4°. En el resto del país, las mínimas se ubicarán por encima de los 7°, mientras que en el noreste argentino rondarán los 10°.

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Seg&uacute;n el pron&oacute;stico del SMN, el norte tendr&aacute; las temperaturas m&aacute;s altas, mientras que la Patagonia seguir&aacute; con registros m&aacute;s fr&iacute;os.

Según el pronóstico del SMN, el norte tendrá las temperaturas más altas, mientras que la Patagonia seguirá con registros más fríos.

De esta manera, el pronóstico deja una jornada sin fenómenos intensos, con tiempo estable en buena parte del país y diferencias térmicas marcadas entre el norte, el centro y el extremo sur.

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