Pronóstico: cómo estará el tiempo este domingo en cada región del país
El pronóstico anticipa una jornada sin alertas meteorológicas, con sol en Cuyo, el Litoral y la región centro, y más nubosidad en el norte y la Patagonia.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra un panorama tranquilo para el país este domingo, sin alertas meteorológicas vigentes. La jornada estará marcada por tiempo generalmente soleado en Cuyo, el Litoral y la región centro, mientras que en el norte argentino y la Patagonia se esperan cielos más nublados.
Las temperaturas mínimas más bajas se registrarán en las provincias cercanas a la cordillera de los Andes, con valores entre 2° y 4°. En el resto del país, las mínimas se ubicarán por encima de los 7°, mientras que en el noreste argentino rondarán los 10°.
En cuanto a las máximas, las marcas más altas se esperan en el noreste, donde algunas provincias superarán los 20°. En cambio, la Patagonia tendrá el ambiente más frío, con valores que no llegarán a los 10°. Para el resto de las provincias, las máximas se moverán entre 15° y 19°.
De esta manera, el pronóstico deja una jornada sin fenómenos intensos, con tiempo estable en buena parte del país y diferencias térmicas marcadas entre el norte, el centro y el extremo sur.