Pronóstico: cómo estará el tiempo este domingo en cada región del país

El pronóstico anticipa una jornada sin alertas meteorológicas, con sol en Cuyo, el Litoral y la región centro, y más nubosidad en el norte y la Patagonia.

El pronóstico anticipa una jornada sin alertas meteorológicas y con buen tiempo en varias regiones.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra un panorama tranquilo para el país este domingo, sin alertas meteorológicas vigentes. La jornada estará marcada por tiempo generalmente soleado en Cuyo, el Litoral y la región centro, mientras que en el norte argentino y la Patagonia se esperan cielos más nublados.

Las temperaturas mínimas más bajas se registrarán en las provincias cercanas a la cordillera de los Andes, con valores entre 2° y 4°. En el resto del país, las mínimas se ubicarán por encima de los 7°, mientras que en el noreste argentino rondarán los 10°.

image Según el pronóstico del SMN, el norte tendrá las temperaturas más altas, mientras que la Patagonia seguirá con registros más fríos.

En cuanto a las máximas, las marcas más altas se esperan en el noreste, donde algunas provincias superarán los 20°. En cambio, la Patagonia tendrá el ambiente más frío, con valores que no llegarán a los 10°. Para el resto de las provincias, las máximas se moverán entre 15° y 19°.