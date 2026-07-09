Día de la Independencia en Mendoza: el SMN pronostica intensas nevadas y vientos para este jueves

El 9 de Julio llegará en Mendoza con tiempo parcialmente nublado, poco cambio de la temperatura y un escenario complicado en la cordillera.

En Mendoza, el 9 de Julio estará marcado por nevadas persistentes y fuertes ráfagas en la zona cordillerana.

El Día de la Independencia encontrará a Mendoza con una jornada de tiempo relativamente estable en el llano, pero con condiciones mucho más adversas en la zona cordillerana. El pronóstico indica cielo parcialmente nublado, poco cambio de la temperatura y vientos moderados del sector sur, mientras que en alta montaña volverán a registrarse nevadas.

La mínima será de 5° y la máxima llegará a 18°. Pero el dato central de este jueves pasa por las alertas vigentes en cordillera. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, con valores de nieve acumulada de entre 20 y 50 centímetros, que podrían ser superados de forma puntual. Además, el fenómeno estará acompañado por vientos intensos y posible viento blanco.

En las zonas más bajas del sur cordillerano, incluso, las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia y nieve en algunos períodos.

La cordillera de Mendoza seguirá bajo un escenario complejo, con viento blanco, nieve acumulada y visibilidad reducida. A eso se suma una alerta amarilla por viento en la zona de alta cordillera. Allí se esperan vientos del oeste con velocidades de entre 60 y 80 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 110 km/h. En sectores más bajos del sur provincial, en tanto, soplarán vientos de la misma dirección con velocidades de entre 35 y 50 km/h y ráfagas de hasta 80 km/h, una situación que puede provocar reducción de la visibilidad.

En el adelanto para los días siguientes, el viernes seguirá el tiempo parcialmente nublado, con descenso de la temperatura y nevadas en cordillera y Malargüe. La máxima será de 15° y la mínima de 4°.