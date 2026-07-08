Soda Stereo en Mendoza: estos son los precios de las entradas para ECOS
Con más de 350 mil espectadores en Buenos Aires, la mítica banda de rock en español expande su imponente gira internacional.
A cinco meses de su impactante estreno en Buenos Aires, el nuevo espectáculo de Soda Stereo se consolidó como un auténtico suceso cultural. Más de 350 mil personas ya presenciaron este regreso histórico en el país y esta vez llega a Mendoza: la cita será el 21 de agosto de 2026 en el Stadium Arena Maipu.
La propuesta, titulada Ecos, marcó el inicio formal de una de las giras más ambiciosas del panorama musical hispanohablante. Gracias a un extenso proceso de trabajo que involucró a equipos creativos, productores y especialistas en tecnología de vanguardia, el show logra lo que parecía imposible: volver a ver a Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio juntos sobre el escenario.
Desde la producción del evento fueron contundentes al marcar distancia con los formatos habituales de la industria del entretenimiento. No se trata de un tributo, tampoco de un homenaje convencional o una proyección cinematográfica. No hay cantantes nuevos ni artistas invitados; la consigna es clara: "Es un show en vivo. Soda = Vanguardia".
Cuánto cuestan las entradas
Aunque Soda Stereo siempre fue un fenómeno masivo, en el estadio maipucino solamente entran 4.500 personas por lo que la obtención de un ticket de ingreso puede llegar a ser una batalla campal. Sin embargo, lo más importante para los mendocinos y turistas fanáticos de Soda es el precio de las entradas:
- CAMPO DE PIE$150.000 + $21.000 = $171.000
- PLAT. PLATINO IMPAR (ESTE)$220.000 + $30.800 = $250.800
- PLATEA GOLD IMPAR (ESTE)$200.000 + $28.000 = $228.000
- PLATEA A IMPAR (ESTE)$180.000 + $25.200 = $205.200
- PLATEA B IMPAR (ESTE)$170.000 + $23.800 = $193.800
- PLATEA LAT. ESTE S/N$130.000 + $18.200 = $148.200
Estos son los precios de preventa, por lo que con el correr de los días pueden aumentar. Por otro lado, quienes tengan acceso a tarjeta Naranja X, podrán contar con 3 cuotas sin interés para su compra.