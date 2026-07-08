Soda Stereo en Mendoza: estos son los precios de las entradas para ECOS

Con más de 350 mil espectadores en Buenos Aires, la mítica banda de rock en español expande su imponente gira internacional.

A cinco meses de su impactante estreno en Buenos Aires, el nuevo espectáculo de Soda Stereo se consolidó como un auténtico suceso cultural. Más de 350 mil personas ya presenciaron este regreso histórico en el país y esta vez llega a Mendoza: la cita será el 21 de agosto de 2026 en el Stadium Arena Maipu.

La propuesta, titulada Ecos, marcó el inicio formal de una de las giras más ambiciosas del panorama musical hispanohablante. Gracias a un extenso proceso de trabajo que involucró a equipos creativos, productores y especialistas en tecnología de vanguardia, el show logra lo que parecía imposible: volver a ver a Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio juntos sobre el escenario.

El revolucionario espectáculo "Ecos" revive la magia de Soda Stereo sobre el escenario. Gentileza Prensa. Desde la producción del evento fueron contundentes al marcar distancia con los formatos habituales de la industria del entretenimiento. No se trata de un tributo, tampoco de un homenaje convencional o una proyección cinematográfica. No hay cantantes nuevos ni artistas invitados; la consigna es clara: "Es un show en vivo. Soda = Vanguardia".

Cuánto cuestan las entradas Aunque Soda Stereo siempre fue un fenómeno masivo, en el estadio maipucino solamente entran 4.500 personas por lo que la obtención de un ticket de ingreso puede llegar a ser una batalla campal. Sin embargo, lo más importante para los mendocinos y turistas fanáticos de Soda es el precio de las entradas: