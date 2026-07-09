Mendoza marchó por el agua en el Día de la Independencia: "Sin agua no hay independencia"

Con la consigna "Sin agua no hay independencia", alrededor de mil personas marcharon este mediodía desde el Km 0 hasta Plaza Independencia , en una movilización convocada por las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP) y encabezada por la Asamblea de Corralitos y su "Reina de la Cloaca".

La jornada por el 210 aniversario de la Independencia comenzó con una Legislatura provincial sin actividad y totalmente vallada.

Entre los manifestantes que se sumó Lucas Aguilera, quien había estado detenido en Libia junto a otra mendocina , Paula Giménez, cuando ambos viajaban integrando una misión de ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza bajo la consigna "Palestina libre".

Desde AMPAP habían señalado que la movilización se enmarcaba en la defensa del agua y de los territorios mendocinos. En el documento difundido para convocar a la actividad, cuestionaron al Gobierno provincial al sostener que no garantiza un medioambiente sano, y denunciaron los problemas vinculados a los derrames cloacales, la contaminación y el avance de proyectos mineros.

También habían dirigido críticas al Gobierno nacional, al que acusaron de impulsar un proceso de entrega de los bienes comunes y de la soberanía.

Durante la jornada, las asambleas manifestaron una serie de demandas: el rechazo al denominado "Súper RIGI", al proyecto Minera San Jorge y al Distrito Minero Mendoza Norte. Además, reclamaron la protección del área Uspallata-Polvaredas, se opusieron a modificaciones de la Ley de Glaciares y cuestionaron la presencia de la empresa Mekorot.

La convocatoria incluyó también otros planteos, como el pedido de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la defensa de Mendoza como zona fría, el rechazo a la concesión de la vía navegable troncal del río Paraná y los reclamos por la situación de los derrames cloacales en Corralitos y la liberación de presos políticos.