9 de Julio en Mendoza: marcharán por el agua con la consigna "Sin agua no hay independencia"

La movilización partirá desde el Kilómetro Cero y culminará con un festival en Plaza Independencia para defender el agua y visibilizar reclamos.

Marcha por el agua en Mendoza: cuándo y dónde será la convocatoria del 9 de Julio.

Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP) convocan a una concentración y posterior marcha para este jueves 9 de Julio en la ciudad de Mendoza, bajo la consigna "Sin agua no hay independencia". La convocatoria incluirá además un festival artístico en Plaza Independencia y busca visibilizar distintos reclamos ambientales, sociales y políticos.

La actividad comenzará a las 11 con una concentración en el Km 0, desde donde partirá una movilización hacia Plaza Independencia. Allí, desde las 13.30, se desarrollará un festival con espectáculos de danza, música y poesía. Los organizadores también invitaron a los asistentes a concurrir con la camiseta de la Selección Argentina y un distintivo con forma de gota de agua, además de llevar plato y cuchara para compartir un locro comunitario.

Marcos Garcia / MDZ Los reclamos que impulsan la convocatoria Desde AMPAP señalaron que la movilización se enmarca en la defensa del agua y de los territorios mendocinos. En el documento difundido para convocar a la actividad cuestionaron al gobierno provincial al sostener que "viene demostrando su decisión política de no garantizar un medioambiente sano" y denunciaron problemas vinculados a los derrames cloacales, la contaminación y el avance de proyectos mineros.

También expresaron críticas hacia el Gobierno nacional al afirmar que impulsa un proceso de "desguace de los bienes comunes" y de entrega de la soberanía.

Las consignas de la movilización Durante la jornada, las asambleas manifestarán una serie de demandas, entre ellas el rechazo al denominado "Súper RIGI", al proyecto Minera San Jorge y al Distrito Minero Mendoza Norte. Además, reclamarán la protección del área Uspallata-Polvaredas, el rechazo a modificaciones de la Ley de Glaciares y a la presencia de la empresa Mekorot.