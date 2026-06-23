Cambios en Minera San Jorge tras la renuncia de una directora rusa

Minera San Jorge, la empresa que explotará un yacimiento de cobre en Uspallata, tuvo movimientos en su directorio. Una de las directoras de la empresa que respondía a los principales accionistas renunció al cargo y por eso la conducción cambió.

El 22 de junio hubo una asamblea de accionistas y allí se validó la renuncia de la rusa Olga Nikolaeva, que era directora de Minera San Jorge. La mujer era representante de los principales accionistas de la empresa, es decir Solway. Olga Nikolaeva se presenta, además, como directiva de Solway Trading AG, una de las firmas del grupo.

San Jorge apunta a ser la primera mina de cobre de la nueva era en Argentina. La empresa tiene capitales mixtos. Como presidente de la empresa se mantiene el mendocino Fabián Gregorio, que está en San Jorge desde que el proyecto era propiedad de la canadiense Coro Mining y se mantuvo a pesar del cambio de accionistas. Como director titular figura Pavel Ermolaev, representante de Solway, empresa que hoy está radicada en Suiza pero tiene origen ruso-ucraniano y posee el 70% de las acciones.

Pavel Ermolaev ha "sobrevivido" también a los cambios internos. Solway es un grupo empresario que tiene actividad minera, y una de ellas en cobre. Entre sus activos tiene un proyecto de níquel en Guatemala, que ha estado envuelta en varias polémicas, y tenía también una planta de industrialización de niquel en Ucrania que fue vendida recientemente. Además, posee una mina de cobre y oro en Macedonia. Ese proyecto tiene una relevancia particular porque usa el método de flotación como el que se empleará en San Jorge. Incluso produce unas 40 mil toneladas al año, un volumen similar al calculado para la mina mendocina.

También quedaron como directores Enrique Gatti Rappallini y Emiliano Gatti Rappallini; es decir los representantes del Grupo Alberdi, la empresa argentina que tiene el 30% de San Jorge y que lidera el presidente de la UIA, Martín Rappallini.