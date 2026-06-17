YPF analiza ampliar el oleoducto de Vaca Muerta

A pesar de encontrarse en etapa de construcción, YPF analiza la posibilidad de ampliar la capacidad del oleoducto VMOS antes de su puesta en marcha operativa.

El desarrollo de la principal obra de infraestructura en Vaca Muerta podría tener una importante expansión antes de su puesta en marcha: YPF analiza aumentar la capacidad del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) hasta los 700.000 barriles diarios. Actualmente, el mismo está pensado para trasladar una totalidad de 550.000 barriles de petróleo por día.

El crecimiento en la producción de shale oil en los últimos meses llevó a que la empresa plantee la posibilidad de ampliar la capacidad de traslado del oleoducto incluso antes de su puesta en marcha operativa.

La obra que piensa YPF para ampliar el oleoducto La estrategia de la compañía no consiste en construir un nuevo oleoducto, sino reforzar las obras del actual (el cual se encuentra en un desarrollo del 65%) con nuevas estaciones de bombeo, lo que incrementa el caudal transportado sin alterar la infraestructura proyectada. Según se estima, el oleoducto comenzará a operar con una capacidad de 180.000 barriles para ir incrementando progresivamente su capacidad.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF. Alf Ponce Mercado / MDZ El oleoducto cubrirá los 437 kilómetros que separan Allen con Punta Colorada, en la provincia de Río Negro, y concluirá en una terminal marítima diseñada para exportar crudo mediante buques. La inversión ronda los 3.000 millones de dólares y se desarrolla bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.