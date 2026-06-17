Mientras Javier Milei medita qué hacer con Manuel Adorni, el riesgo país sube un escalón y queda en 434 puntos

Como si fuera un florero viejo y de mal gusto, al que es necesario encontrarle un lugar para quedar bien con las visitas, a Manuel Adorni el Gobierno no acierta en encontrarle un sitio para esconderlo de las críticas públicas y privadas. Y eso tiene consecuencias, que este miércoles se tradujeron en una suba - por ahora marginal- del riesgo país .

El índice que mide el banco de inversión JP Morgan marca esta tarde 434 puntos básicos, cuatro puntos más que el cierre anterior y la segunda rueda consecutiva en alza, tras alcanzar los 425 puntos el lunes pasado.

El Ministerio de Economía venía celebrando los últimos días la baja del riesgo país, que vino acompañada de la mejora de la nota de la deuda argentina que dispuso hace unos días la calificadora de riesgo S&P Global Ratings. Si bien el índice que mide la mayor o menor posibilidad de cumplir con los compromisos de la deuda se mantiene en niveles por debajo de los 600 puntos desde hace dos meses, el temor ahora es que la política "meta la cola" en la economía.

La decisión final de despedir al jefe de Gabinete Manuel Adorni , es personalísima del presidente Javier Milei pero los mercados ya están expectantes. Y el riesgo país lo refleja.

Los bonos soberanos muestran resultados mixtos, con subas de 0,2% en el Global 2030 y los Bonares 2038 y 2041. También suben marginalmente los Bonares 2029 y 2030 con avance de 0,1%, mientras que los Globales 2035 y 2046 bajan -0,1% y -0,6% respectivamente.

Entre los bonos soberanos emitidos bajo legislación nacional, suben los Bonares 2030 (0,3%), 2038 (0,4%) y 2041 (0,5%), mientras que el Bonar 2029 cae -0,2%, y los Globales 2035 cae -0,1% y el 2046 retrocede -0,8%.

En el mercado accionario, en tanto, el índice Merval avanza 1,31%, impulsado por los papeles de Banco Supervielle (3,3%, BBVA Francés (3,1%), Metrogas (2,8%), Comercial del Plata (2,6%), Banco Galicia (2,5%) y Transportadora Gas del Sur (1,7%), Aluar (1,6%).

En las acciones que cotizan en Wall Street, los ADR (American Depositary Receipt) de BBVA suben 2,2%, los mismo que Supervielle, mientras que Banco Galicia avanza 2,0%, Banco Macro (1,8%) Transportadora Gas del Sur (1,4%) y Pampa Energía (0,5%).

En el mercado cambiario, por su parte, el dólar oficial se mantuvo sin cambios en el Banco Nación, con una cotización de $1400 para la compra y $1450 para la venta.

Por su parte, el dólar informal marca $1455 y $1475 para ambas puntas, una suba de 0,34% intradía. En cuanto a los dólares financieros el dólar MEP sube $1461,63 (0,50%), y el dólar CCL $1504,99 (0,60%).