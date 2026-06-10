Wall Street: los activos argentinos operan con tendencia al alza pero el riesgo país supera los 500 puntos

Los bonos y las acciones argentinas en Wall Street se mueven con tendencia al alza en la rueda bursátil de este miércoles.

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Leos activos argentinos en Wall Street se mueven con tendencia al alza en la rueda bursátil de este miércoles. Aunque el riesgo país sube y vuelve a superar los 500 puntos básicos. En la plaza local, el Merva sube.

La deuda soberana en dólares operan con mayorías en subas, traccionda por el Global 2029 (+0,7%). Los bonos bajo legislación local operan mixtos.

El riesgo país se ubica en 502 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval sube 0,5%. Las acciones del panel líder alternan subas y bajas.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan mayorías en verde, impulsados por el ADR de YPF (+2,5%).