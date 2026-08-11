Una fiesta de despedida: Manuel Adorni y Betina Angeletti gastaron más de $18 millones antes de la renuncia

El exjefe de Gabinete y su esposa duplicaron sus deudas con tarjetas de crédito en junio, mientras crecían las sospechas por corrupción.

Manuel Adorni renunció el 27 de junio a su cargo de jefe de Gabinete en medio de una avalancha de sospechas de corrupción que duró más de 100 días; una olla que se destapaba cada vez más, al calor de sus gastos y su estilo de vida. Esto no se cortó ni siquiera en su último mes en la función pública: en junio de 2026, él y su esposa, Betina Angeletti, gastaron más de $18 millones solo en tarjeta de crédito.

La información surge de los datos del Banco Central que el economista Sebastián Waisbrot y el diseñador gráfico y analista de datos Andrés Snitcofsky publicaron en el portal Cuánto deben, el mismo que dio a conocer los créditos del Banco Nación que recibieron distintos funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza.

Incluso, como si vislumbraran el final de una película poco feliz, Manuel Adorni y Angeletti, durante el mes de junio, tomaron mucho más deuda con sus tarjetas de crédito de lo que habían tomado el mes anterior. En mayo, entre los dos tuvieron gastos por $8.553.000 ($3.247.000 Adorni y $5.306.000 Angeletti). De un mes a otro, aumentaron su crédito bancario un 114,1%. El salto lo empujó Angeletti, que por sí sola lo incrementó un 161,3%.

La deuda de Manuel Adorni y Betina Angeletti creció antes de dejar el Gobierno. Cuanto Deben La comparativa tampoco favorece a Manuel Adorni, ya que a diferencia de la mayoría de los argentinos, que vio deteriorada su calidad de vida en el último año, los gastos en tarjeta de él y su esposa lograron superar la inflación en un 3,9%: pasaron de un gasto de $13.204.000 a $18.313.000.

Otro de los meses en los que los gastos de Manuel Adorni y su familia treparon fue marzo de 2026. Ese fue el mes en el que estalló el escándalo que derivó en la renuncia luego de más de 100 días. En marzo, Adorni subió a Angeletti al avión oficial para que lo acompañara a Nueva York mientras él se deslomaba en la "Argentina Week" en el distrito financiero de Manhattan. Ese mes, gastaron $14.657.000.