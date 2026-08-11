Mendoza evita confrontar con Milei por los fondos viales, pero pide revisar el impuesto a los combustibles

Desde que asumió Javier Milei a la presidencia de la Nación, el Gobierno se centró en mantener el equilibrio fiscal y recortó una buena cantidad de programas de inversión a lo largo y ancho del país. En los últimos días reapareció en el debate una medida a todas luces controversial, que es la falta de mantenimiento que tienen las rutas nacionales, algunas de las cuales están en estado deplorable y que han sido escenario de múltiples accidentes de tránsito.

Pero no todo es falta de plata. El Gobierno Nacional cobra, a través del expendio de los combustibles que pagan todos los automovilistas en las estaciones de servicio del país, un porcentaje de más que es ni más ni menos que un impuesto -conocido como Impuesto a los combustibles líquidos-, que debería ir destinado a la reparación y mantenimiento de las rutas nacionales y a cargo de Vialidad Nacional.

No obstante, un informe de diario La Nación de este fin de semana reveló que, de todos los recursos que ha recaudado la gestión de Milei en este impuesto, solamente un 25% se ha destinado al mantenimiento de rutas. El resto ha ido a parar a plazos fijos y títulos públicos.

En términos concretos, la recaudación para manenimiento y reparación de rutas ha rondado los $1,5 billones de pesos; y más de $1 billón han sido invertidos estos plazos fijos y títulos públicos, en medio de una crisis total del estado de las rutas nacionales.

Basta ver en Mendoza la paralización de las obras de los puentes caídos de la ruta 40 en el Valle de Uco; la inconclusa ruta 40 en la doble vía Mendoza-San Juan; los baches y caminos destruidos en la ruta 7 en Alta Montaña, por dar algunos ejemplos.

Para sumar, el vocero Adrián Ravier confirmó que una parte de este dinero, que debería ir al programa que se llama "Sistema Vial Integrado" (SisVial), se lo queda la Nación para lograr "equilibrio fiscal", y no va al destino final obligatorio, que debe ser el mantenimiento de las rutas.

"No te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos", dijo a El diario de La Pampa.

Mendoza pide la eliminación del Impuesto a los Combustibles pero justifica a Nación

Ante esta situación, MDZ Online consultó al Gobierno de Mendoza, que fruto de la inacción nacional, ha decidido invertir fondos de Mendoza para arreglar rutas nacionales, como lo es el Acceso Sur (ruta 40) y la ruta 143 en San Rafael. También ocurrió lo mismo con el Acceso Este (exruta 7), pero una vez que se inauguró la Variante Palmira, pasó a jurisdicción local (como ruta provincial 22).

Desde Casa de Gobierno no hubo una crítica dura al Gobierno Nacional, el cual es aliado, sino prácticamente una justificación, más allá de considerar que se debería quitar de cuajo el impuesto.

"Esos fondos antes iban al conurbano bonaerense y a una Dirección Nacional de Vialidad súper ineficiente. No llegaban a ningún lado y salían del Tesoro Nacional", aseguraron, con críticas y dardos a la gestión peronista de Alberto Fernández.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

Acto seguido, mencionaron: "Ahora los recursos no salen, entendemos que es para mantener el equilibrio, y estamos reclamando día a día para que se utilicen con el fin que tienen asignado. No se han perdido como pasaba antes, hay que sostener el equilibrio y disponer esos fondos para las rutas", plantearon desde Casa de Gobierno.

"En los primeros 2 años entendemos que necesitamos el equilibrio para bajar la inflación. Ahora me parece que empieza la discusión de que, o se elimina el impuesto, o que lo distribuyan como se debe", añadieron.

Por otro lado, recordaron declaraciones del gobernador Alfredo Cornejo años atrás donde pedía la eliminación del impuesto a los combustibles.

Además, hace un año respaldó los proyectos firmados por gobernadores donde se modificaba el destino de este impuesto, que buscaba terminar con la discrecionalidad nacional y repartía un mayor porcentaje de fondos a las provincias. De igual forma, el cornejismo aseguraba que si bien estaban de acuerdo, buscaban una "solución política".

Lo cierto es que las iniciativas naufragaron en los cajones del Congreso y los fondos del impuestos no han sido utilizados para su fin, que es el arreglo de los caminos nacionales.