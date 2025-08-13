La posición del cornejismo frente a proyectos que Javier Milei no quiere.

El Gobierno Nacional intentará resistir un nuevo embate este miércoles en el Congreso, esta vez por los recursos que se engloban en los Aportes del Tesoro Nacional a las provincias ( ATN ) y el Impuesto a los Combustibles líquidos, dos temas en los que los gobernadores han puesto el foco, al solicitar y presionar por un mejor reparto.

A las 12 se reunirá la comisión de Presupuesto y Hacienda para analizar el proyecto de los ATN; mientras que a las 16, la misma comisión, en conjunto con la de Energía y Combustibles, tratará el de los impuestos a los combustibles líquidos, donde se planean eliminaciones de fideicomisos financiados con ese excedente, y se redistribuye lo recaudado a las provincias

Tanto el reparto de los ATN como el Impuesto a los Combustibles Líquidos han sido retaceados por la Nación a las provincias. En proyecciones del Gobierno mendocino relevadas por MDZ , si Nación hiciera el reparto tal cual como lo establece el proyecto de ley, la provincia debería recibir en todo este 2025 por lo menos los $80.000 millones, tanto de Impuesto a los Combustibles líquidos (a través de recursos para organismos provinciales), como así también los ATN. Pero no ha recibido más de $10.000 millones.

Aún así, el gobernador Alfredo Cornejo , que recientemente ha rubricado un acuerdo electoral con el presidente Javier Milei , espera no llegar a forzar una votación de un proyecto tal cual está redactado -y que tiene el aval de todos los mandatarios- y que la Nación, lógicamente, resiste, y amenaza con un nuevo veto.

Sobre los dos proyectos, Cornejo dijo este martes que "están firmados por los 23 gobernadores y el jefe de la Ciudad de Buenos Aires", pero anunció la esperanza que todo pueda ser resuelto a través de una "negociación" y no con una votación directa en el Congreso.

"La posición de varios de nosotros, y mía en particular es que tenemos que negociar con el gobierno nacional, no imponérselos porque un veto de esos proyectos genera conflictividad inútilmente", mencionó en diálogo con la prensa.

Y agregó: "Esperemos que se busque el consenso y estamos todo el tiempo bregando por eso, pero el Congreso fija su propia agenda y ya fijó despachar el proyecto”.

Lo cierto es que también se verá si hay un "quiebre" de las posiciones de los gobernadores, o se puede llegar a un consenso.

La postura de los diputados cornejistas

Fuentes cercanas a los diputados Lisandro Nieri y Pamela Verasay expresaron a MDZ Online que están trabajando "para que el texto del despacho sea algo que pueda que pueda salir consensuado". En otras palabras, que tenga la luz verde del Gobierno Nacional.

De hecho, se ha manifestado que tanto los recursos de ATN como el del impuesto a los combuistibles líquidos es "una discusión de recursos que que hay que tener con la nueva distribución de funciones que hay entre los distintos niveles de gobierno".

Pamela Verasay, Julio Cobos y Lisandro Nieri. Pamela Verasay, Julio Cobos y Lisandro Nieri. Cámara de Diputados

No obstante, se oponen a aprobar el proyecto "a los empujones por una cuestión de oportunismo en plena campaña", lo que sí puede percibirse por parte de otros legisladores que responden a gobernadores enfrentados a Milei.

En este sentido, indicaron que ésta podría ser una "oportunidad" para que haya una discusión seria de distribución de recursos, pero insistieron en que "tiene que ser trabajada con el gobierno nacional",

Por otro lado, se esperanzaron en que ha sido el propio gobierno nacional el que ha convocado a las dos comisiones de este miércoles. "Es el Gobierno el que está llamando a a esa mesa", acotaron, por lo que creen que se podría llegar a "buen puerto" en términos de mayores recursos para las provincias, pero sin tensar la cuerda con la Nación. Y menos, en medio de un acuerdo electoral.

El proyecto de ley que firmó Alfredo Cornejo

Ambos proyectos tienen las firmas de los 24 gobernadores y de los jefes de bloque de los distintos partidos políticos de la oposición.

En los fundamentos del proyecto, se hace referencia a la necesidad de eliminar todos los fondos fiduciarios con el que se financia el impuesto a los combustibles "para que tanto Nación como las 24 jurisdicciones puedan destinar esos fondos según las prioridades que cada uno defina".

Por otra parte, indicaron que definieron que, "en el marco de la crisis económica que afecta los ingresos tanto del Gobeirno Nacional como de las Provinicas, el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional se distribuya entre Nación y provincias de acuerdo con la coparticipación primaria y secundaria de la ley 23.548".

Además justificaron que la sanción de este proyecto "no afectará la sustentabilidad de las finanzas públicas nacionales y que, complementariamente, generará más federalismo a partir de la mayor equidad distributiva de recursos originados en todo el territorio nacional, propiciando mayor capacidad de respuesta tanto a Nación y Provincias de las demandas de la sociedad en el marco de la crisis".

El artículo 1 se centra en el impuesto a los combustibles y establece que se distribuirá el mismo de la siguiente manera:

Tesoro Nacional: 10,4%

Provincias: 58,38%

Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales: 28,69%

Compensación Transporte Público: 2,55%

En tanto, el artículo 2 disuelve los fondos fiduciarios como el del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT) y el de Infraestructura Hídrica (FFIH).

Estos artículos son importantes, ya que actualmente el Impuesto a los combustibles reparte sólo el 10,4% a las provincias; y agrega por ejemplo recursos al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) (15,07%); más los fideicomisos de Infraestructura Hídrica (4,31%) y el de Infraestructura de Transporte (28,58%).

A su vez, actualmente no llegan "directamente" los recursos a Mendoza, sino que van un 60% a Vialidad Provincial, un 30% a obras de infraestructura y un 10% para el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI).

Sobre esto, desde Casa de Gobierno indicaron la necesidad de que las provincias "puedan destinar los fondos donde crea necesario".

El artículo 3, en tanto, modifica el reparto de los ATN, con el artículo 5 de la ley 23.548, al indicar que el mismo "se distribuirá en forma automática y diaria según las previsiones del artículo 6" (a través de la coparticipación).