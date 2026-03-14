En medio de la presión en tribunales por $LIBRA y Adorni, el nuevo secretario de Justicia asume en el Consejo de la Magistratura

Mientras continúan las suspicacias en torno al rol que tendrá el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , asume formalmente en el cargo Santiago Viola , secretario de la cartera y principal alfil de Karina Milei en los palacios de Tribunales.

El abogado jurará el martes ante la Corte Suprema como nuevo representante del Gobierno en el Consejo de la Magistratura en lugar de Sebastián Amerio , el hombre de confianza de Santiago Caputo quien fue desplazado en plena audiencia de este organismo.

Es un órgano del Estado fundamental para la designación de magistrados en un contexto de inminentes envío de pliegos en más de 300 vacantes de puestos en la justicia federal. El Ejecutivo está revisando las postulaciones y avanzaría en el Congreso en las próximas semanas, bajo la atenta mirada del sucesor de Mariano Cuneo Libarona y la secretaria general de la Presidencia.

Viola, conocido en el último tiempo como apoderado de La libertad Avanza, trabajó en el juzgado federal de Ariel Lijo , candidateado sin éxito por Javier Milei para el máximo tribunal. Tiene 37 años y también se lo reconoce por tener una cercana relación con la jueza María Romilda Servini de Cubría .

A su vez, defendió en 2016 a los hijos del empresario kirchnerista Lázaro Báez , Leandro, Melina y Luciana, en una causa por supuesto lavado de dinero que investigaba el juez federal Sebastián Casanello. Al año siguiente, renunció al patrocinio “por motivos personales”. En 2019, fue procesado por instigar presuntamente al falso testimonio de dos testigos que declararon que el juez Casanello había estado en la quinta de Olivos con Cristina Kirchner, algo que no se constató. Fue sobreseído en 2021.

Contexto judicial desafiante

El trader Mauricio Novelli junto al presidente Javier Milei. El trader Mauricio Novelli junto al presidente Javier Milei.

El Gobierno afronta en estos días dos causas en tribunales. Esta semana se conocieron nuevas pruebas en el caso por la criptomoneda $LIBRA, centradas en el análisis de teléfonos de personas vinculadas al lanzamiento del token. Los peritajes incorporados al expediente detectaron llamadas y mensajes entre el presidente Javier Milei y el empresario Mauricio Novelli, señalado como uno de los intermediarios del proyecto. Parte de esas comunicaciones ocurrieron antes y después del tuit presidencial que promocionó el activo digital, lo que los investigadores consideran relevante para reconstruir cómo se gestó la difusión del proyecto.

Los informes periciales mencionan que hubo varios llamados entre Milei y Novelli el día del lanzamiento, algunos de ellos registrados minutos antes de la publicación en redes sociales que impulsó el precio del token. Este punto es observado por los investigadores porque el Presidente había sostenido públicamente que no conocía en detalle el funcionamiento del proyecto, por lo que ahora la Justicia intenta determinar el alcance real de esas conversaciones y su contexto.

Además, de los teléfonos analizados surgieron mensajes y documentos vinculados a negociaciones previas al lanzamiento de $LIBRA. Entre el material recuperado aparecen referencias a reuniones, borradores de acuerdos y contactos entre los impulsores del proyecto, entre ellos el empresario estadounidense Hayden Davis, sindicado como uno de los creadores del token. El objetivo de los investigadores es reconstruir la red de vínculos entre desarrolladores, intermediarios y eventuales promotores.

En paralelo, la causa también avanzó sobre la posible ruta del dinero generada por la operatoria de la criptomoneda. La Justicia analiza movimientos financieros y transferencias vinculadas al proyecto para determinar si existieron ganancias irregulares o maniobras de fraude vinculadas al abrupto aumento y posterior caída del valor de $LIBRA, que provocó pérdidas para numerosos inversores. La investigación continúa abierta y se espera que en las próximas semanas se incorporen nuevos peritajes y declaraciones.

En tanto, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, comenzó a ser investigado por la justicia, en especial por el viaje en avión privado junto a su esposa a Punta del Este. La diputada Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón presentaron dos denuncias judiciales, la primera por defraudación contra la Administración pública y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y la segunda por malversación de fondos públicos y utilización indebida de bienes del Estado.

Además, el diputado Esteban Paulón, del Partido Socialista, presentó en el Congreso un pedido de informes para saber quién pagó el viaje de Angeletti. También hubo reclamos del peronismo que pide interpelarlo en el recinto.