"Argentina llena de energía", la plataforma de YPF para que vivas la experiencia del mundial

A pocos días del inicio de la copa del mundo YPF afianza “Argentina llena de energía” , una plataforma de comunicación integral que transforma al fútbol en una experiencia cultural, emocional y cotidiana para millones de argentinos.

A través de una estrategia que combina campañas publicitarias, contenidos en tiempo real, promociones, productos exclusivos, activaciones y experiencias inmersivas, la marca construye un ecosistema pensado para estar presente en cada momento del Mundial .

Como parte de esta propuesta, YPF lanzó el comercial “Vamos todos juntos”, protagonizado por Lionel Messi, en el que se lo ve recorriendo el país rumbo al Mundial acompañado por millones de argentinos llenos de ilusión y energía. La campaña refleja a un país entero unido detrás de un sueño, con Messi como embajador de YPF y de la energía argentina en el mundo.

La plataforma ya había incluido iniciativas como la clásica “Promo Pelota” del verano, la “ Trivia Fan Messi ” y la “ Promo Mundial ”, que premió a ocho ganadores y sus acompañantes con viajes para ver los partidos de la fase de grupos de la Selección Argentina.

Durante el Mundial, YPF también estará presente alentando junto a los hinchas y generando contenidos en tiempo real desde redes sociales con Sofi Martínez como embajadora y host de la energía argentina en la Copa.

Además, desde YPF FULL se lanzará la hamburguesa RDP7: una propuesta doble con huevo, salsa provolone y papas fritas con chimi. También llegará el menú FULL JUNIOR, pensado para los más chicos, que incluirá un kit mundialista, alfajores edición especial y dos productos exclusivos creados para vivir el Mundial: “Cabumelos” y “Rivales Congelados”.

Antes de cada partido hay un ritual que se volvió cábala nacional: Rodrigo De Paul comiendo caramelos Sugus antes de salir a la cancha. Un gesto que rápidamente se convirtió en símbolo para los hinchas y que YPF acerca a sus clientes para que los más cabuleros también puedan sumarse al ritual. Los Sugus estarán disponibles los días de partido con cargas de combustible Infinia.

“Rivales Congelados” nace de otra de las creencias populares que surgieron en redes sociales y forman parte del folklore futbolero: congelar al rival para “enfriarlo” y atraer la suerte del lado argentino. A partir de ese insight cultural, YPF lanza helados Guapaletas en tres versiones —Chocolate, Maracuyá y Dulce de Leche— inspiradas en los colores de algunas de las selecciones favoritas a ganar la Copa.

El ecosistema de comunicación se completa con acciones especiales en estaciones de servicio y espacios de experiencia. La estación YPF Alcorta contará con un espacio inmersivo exclusivo para vivir el Mundial.

Además, YPF desarrolló un acuerdo con Aerolíneas Argentinas para intervenir aviones especialmente ambientados con la campaña “Argentina llena de energía”, junto con activaciones en aeropuertos de Argentina y Estados Unidos. Documento: YPF-Público.

La propuesta también incluirá entrevistas exclusivas a Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes en el ciclo “Lo del Pollo”, conducido por el Pollo Álvarez, además de merchandising oficial de YPF como pilusos, camisetas y stickers.

Agustina Pelfini, CMO de YPF, comentó: “Con “Argentina llena de energía”, YPF reafirma una manera de entender el fútbol que va mucho más allá de una campaña: una plataforma cultural y emocional que integra contenidos, experiencias, productos y la pasión de millones de argentinos durante el Mundial. Porque cuando un país entero se ilusiona, la energía aparece en todos lados: en la cancha, en las calles, en las estaciones, en las redes y en cada hincha que alienta.”