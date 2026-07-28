Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este 28 de julio

Fijar un plazo fijo este 28 de julio implica evaluar las distintas tasas que ofrecen los bancos, con diferencias significativas y rendimientos máximos del 23%.

Las tasas del plazo fijo en el mes de julio de 2026.

Comparar las tasas de interés antes de constituir un plazo fijo puede marcar una diferencia en la rentabilidad de los ahorros. Aunque los rendimientos se mantienen en niveles más bajos que meses atrás, sigue siendo una alternativa elegida por quienes priorizan la seguridad y la previsibilidad al momento de invertir.

De acuerdo con la información informada por las entidades al Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el marco del Régimen Informativo de Transparencia, las tasas para depósitos a 30 días presentan diferencias importantes. Mientras los principales bancos ofrecen rendimientos de entre el 16% y el 19,5% de Tasa Nominal Anual (TNA), algunas entidades financieras alcanzan el 23%.

La diferencia entre las tasas responde a que el Banco Central dejó de fijar un rendimiento mínimo para los plazos fijos, permitiendo que cada banco establezca su propia Tasa Nominal Anual (TNA). A su vez, el interés puede cambiar según el canal de constitución, si el ahorrista es cliente de la entidad y el monto depositado.

Las tasas de interés para plazos fijos varían según el banco elegido. Walter Moreno / MDZ Tasas de interés de los principales bancos Banco Nación: 19% TNA.

Banco Galicia: 17,5% TNA.

BBVA: 18,25% TNA.

Banco Santander: 16% TNA.

Banco Provincia: 19,5% para clientes y 21% para no clientes.

Banco Macro: 18,75% TNA.

ICBC: 17,2% TNA.

Banco Ciudad: 17% TNA.

Banco Patagonia: 16% TNA.

Banco Credicoop: 17,5% para clientes y no clientes. Otros bancos que informan tasas para plazos fijos Banco BICA: 22% para clientes y no clientes.

Banco CMF: 22% para clientes y no clientes.

Banco Comafi: 18% para clientes y no clientes.

Banco de Comercio: 19% para clientes y no clientes.

Banco de Formosa: 18,5% para clientes y no clientes.

Banco de la Provincia de Córdoba: 20,75% para clientes y no clientes.

Banco del Chubut: 19% para clientes y no clientes.

Banco del Sol: 21% para clientes y no clientes.

Banco Dino: 20% para clientes y no clientes.

Banco Hipotecario: 17% para clientes y 20,5% para no clientes.

Banco Julio: 19% para clientes y no clientes.

Banco Mariva: 21,5% para clientes y no clientes.

Banco Masventas: 19% para clientes y no clientes.

Banco Meridian: 22,25% para clientes y 22% para no clientes.

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 19% para clientes y 15% para no clientes.

Banco VOII: 22% para clientes y no clientes.

BiBank: 21% para clientes y no clientes.

Crédito Regional Compañía Financiera: 23% para clientes y 22,5% para no clientes.

REBA Compañía Financiera: 23% para clientes y no clientes. Qué bancos ofrecen la mejor tasa Las tasas más altas del mercado corresponden actualmente a Crédito Regional Compañía Financiera y REBA Compañía Financiera, ambas con una TNA del 23%. Detrás se ubican Banco Meridian (22,25%) y entidades como Banco BICA, Banco CMF y Banco VOII, que ofrecen un rendimiento del 22% anual para depósitos a 30 días.