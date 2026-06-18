La ingeniosa solución de China para reutilizar los residuos del carbón

China encontró la forma de obtener un beneficio de los descartes dentro de su industria carbonífera: a través de una moderna tecnología, el gigante asiático logró reciclar los residuos de la extracción del carbón y convertirlo en arena, grava y diferentes materiales de construcción .

Los trabajos realizados por una compañía en Shanxi arrojaron como resultado este sofisticado proceso que no solo alivia los desechos de la actividad, sino que también permite generar materiales aptos para la industria de la construcción, una de las demandas principales dentro de China.

Según algunas estimaciones oficiales, China acumula cerca de 7.000 millones de toneladas de desperdicios carbónicos, los cuales generan problemas ambientales vinculados con la contaminación del agua e incluso incendios en diferentes depósitos.

A través de diferentes sistemas automatizados, que utilizan tecnología de rayos X, los desechos son triturados, clasificados y separados, removiendo así las impurezas. De dicho proceso se obtienen áridos reciclados, los cuales pueden utilizarse de diversas formas.

Esta economía circular de dimensiones colosales fortalece el consumo de China, ya que dicho Estado consume industrialmente cerca de la mitad de la arena y la grava generada a nivel mundial.

La solución china para los desperdicios del carbón contribuye a disminuir la contaminación de la industria.

Además, investigadores ya se encuentran trabajando en otros destinos posibles para los residuos una vez que sean procesados. Sin embargo, especialistas señalan que la tecnología enfrenta algunas limitaciones técnicas y el proceso debe ser analizado con detenimiento antes de ampliar el horizonte de aplicación.

China y el carbón

Si bien parece antiguo, el carbón sigue representando el 26% de toda la energía mundial y genera cerca de un tercio de la electricidad del planeta. En ese contexto, China se presenta como el principal consumidor de carbón en el mundo.

De hecho, el consumo por parte de China supera al resto de los países del mundo combinados: según estimaciones del Energy Institute, el gigante asiático consume el 56% de la totalidad del carbón producido en el planeta.