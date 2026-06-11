Los 6 hábitos de la medicina china para sentirse con más energía

Cada vez más personas siguen estos 6 hábitos de la medicina china para sentirse con más energía. Para dormir mejor y reducir el cansancio.

La salud no depende de una sola cosa. La medicina tradicional china sostiene que el bienestar surge de la relación entre el cuerpo, las emociones, el descanso y la alimentación. Aunque nació hace miles de años, muchas de sus prácticas siguen vigentes y hoy despiertan interés por su enfoque simple y cercano.

Medicina china: pequeños cambios que favorecen el bienestar Uno de los principios más conocidos tiene relación con el sueño. Esta tradición considera que dormir antes de la medianoche favorece la recuperación física. Entre las 11 de la noche y la 1 de la madrugada se desarrolla una etapa que, según esta visión, está vinculada al hígado y la vesícula biliar. Por eso se recomienda evitar trasnochar.

dormir en invierno En el invierno cuesta más levantarse temprano. Canva Otro hábito consiste en respetar los tiempos de descanso antes y durante la menstruación. La medicina china entiende que el cuerpo atraviesa un proceso que requiere más energía. Reducir exigencias y prestar atención a las señales físicas ayuda a transitar esos días con mayor comodidad y equilibrio.

Caminar después de comer es otra práctica muy valorada. No se trata de realizar actividad intensa. Un paseo corto favorece la digestión, ayuda a reducir la sensación de pesadez y contribuye a mantener niveles de glucosa más estables después de las comidas.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c8dl75j6qdjo Salir a caminar después de comer puede ayudar al funcionamiento correcto de tu aparato digestivo. Getty Images Filosofía de vida También destaca la importancia del movimiento libre. Sacudir el cuerpo durante dos minutos, sin tensión y sin reglas, ayuda a liberar rigidez acumulada durante la jornada. Es una acción simple que muchas personas realizan para aliviar el cansancio y recuperar energía.