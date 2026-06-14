La jugada oculta de China antes de la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping

Pocos días antes de la cumbre prevista para mediados de mayo entre Donald Trump y Xi Jinping en Beijing, las refinerías estatales chinas presentaron solicitudes para retomar la exportación de combustibles. Esto llegó tras una prohibición decretada al estallar la guerra entre Israel, Irán y Estados Unidos. Los voceros oficiales explicaron el giro con argumentos modestos, alegando que el suministro doméstico estaba estable y que los inventarios crecieron. La explicación es cierta pero resulta insuficiente, porque las decisiones grandes admiten varias capas y la capa visible suele ser la menos interesante.

Conviene aquí recordar el contexto previo del asunto. China consume crudo en cantidades que ningún otro país iguala. Compra petróleo iraní con descuento y refina combustibles para venderlos a Australia, Japón, Vietnam, Filipinas y Bangladesh. Antes del conflicto exportaba cerca de 800.000 barriles diarios de productos refinados. El bloqueo del Estrecho de Ormuz alteró ese flujo y China cortó las exportaciones para resguardar sus propias reservas. Asia depende del Golfo Pérsico para casi cuatro quintos de su suministro y enfrentó por primera vez en décadas una escasez aguda. La sospecha más obvia es que Beijing reabre el grifo porque ya puede hacerlo. Esa es la versión periodística estándar, pero la realidad muestra una historia bastante distinta.

Trump aterrizó en Beijing el 13 de mayo. Fue la primera visita presidencial estadounidense al continente en casi diez años; y los gestos previos pesaron más que el comunicado final. Reanudar exportaciones de combustible le entrega a Trump un trofeo de costo nulo para Beijing. El mandatario estadounidense pudo decir que su presión ablandó a Xi y el presidente chino prefiere que ese mensaje circule en Washington. Una concesión barata antes del encuentro reduce la probabilidad de exigencias caras durante la reunión. La diplomacia china aprovecha desde hace siglos esa asimetría entre el costo material y el beneficio simbólico.

Por otra parte, China es el único país asiático con capacidad de exportar combustible refinado a escala industrial. Esa posición no resulta eterna ni asegurada, ya que si el bloqueo dura meses, los importadores asiáticos firman contratos con refinadores rusos, indios o del Golfo. Los contratos de combustible son pegajosos por naturaleza. Una pausa de seis meses cuesta una década de cuota. Beijing entendió rápido que la prohibición protegía el suministro doméstico al precio de erosionar relaciones comerciales decisivas. Los chinos miden el largo plazo en unidades distintas a las nuestras. La reanudación es un mensaje a Manila, Yakarta, Hanói y Daca. Sigan dependiendo de nosotros como hasta ahora. La dependencia es nuestra mejor inversión estratégica.

Entre tanto, en la provincia de Shandong opera un archipiélago de refinerías independientes conocido como las teteras. Procesan crudo iraní y venezolano comprado con descuento. Operan con márgenes finos y deudas profundas con bancos regionales y cooperativas de crédito. La prohibición de exportar las dejó en zona de quiebra técnica. El crudo iraní subió de precio cuando se complicó el transporte. El descuento iraní habitual casi desapareció del mercado y las tasas de utilización de las teteras cayeron al cincuenta por ciento. Si Beijing dejaba caer ese sector, arrastraba a una banca provincial ya golpeada por la crisis inmobiliaria y por la mora de los vehículos de financiamiento de gobiernos locales. Shandong concentra cerca de un cuarto de la capacidad refinadora del país y emplea a millones de trabajadores industriales.