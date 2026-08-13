El tifón Dolphin dejó en China más de 65.000 evacuados y cuantiosos daños

Los remanentes del tifón Dolphin, ya debilitado, siguen afectando al centro de China , donde las lluvias torrenciales de los últimos días han obligado a evacuar a más de 65.000 residentes en la provincia de Henan, después de que el sistema causase ya la relocalización de al menos 1,6 millones de personas en el este del país.

El Centro Meteorológico Nacional dejó de seguir oficialmente este martes a Dolphin, ya convertido en depresión tropical, después de que su circulación central resultase difícil de determinar, aunque este jueves mantuvo activa la alerta amarilla , la tercera más grave, por fuertes lluvias .

Las autoridades de Henan informaron el miércoles de la reubicación de más de 65.000 personas y de la intensificación de sus labores de respuesta de emergencia, ante los aguaceros que continúan azotando amplias zonas.

La provincia elevó su alerta por lluvias torrenciales al máximo nivel, vigente hasta la mañana de este jueves, después de que el observatorio meteorológico provincial informara de lluvias intensas y generalizadas, acompañadas de chubascos de corta duración y tormentas eléctricas con vientos huracanados.

A esa cifra se sumaron 2.000 personas de la ciudad de Pingdingshan, después de que un dique a lo largo del río Beiru cediera en la noche del miércoles a causa de las lluvias extremas y de grandes descargas de agua desde embalses situados aguas arriba, sin que por el momento se hayan reportado víctimas, informó la agencia estatal Xinhua, de China .

La brecha superaba los 40 metros de ancho y el nivel del agua ya estaba bajando en la mañana del jueves, aunque continuaban los trabajos para cerrar la abertura.

El centro de China, tras las lluvias, se vio muy afectado por el tifón. Foto Efe

Se debilita

También fueron evacuados 4.500 residentes de la ciudad de Luohe ante el riesgo de inundaciones fluviales, con precipitaciones que llegaron a alcanzar los 434,2 milímetros entre la tarde del lunes y la del miércoles.

La jornada de ayer, la vecina provincia de Hubei trasladó a 25.478 personas para protegerlas de los efectos de Dolphin, un sistema que, si bien, ya debilitado, sigue dejando consecuencias en el norte y centro de China.

Dolphin, el decimotercer tifón de la temporada en China, tocó tierra el domingo en la provincia oriental de Zhejiang y dejó lluvias récord en Shanghái, donde una estación céntrica registró 312,9 milímetros en 24 horas, el máximo en más de 150 años, según la prensa local. Efe