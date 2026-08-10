Tifón Dolphin paraliza parte de China: más de 1,6 millones de evacuados y 800 vuelos cancelados

El tifón golpeó con fuerza el este de China , provocando la evacuación preventiva de más de 1,6 millones de personas, la cancelación de cientos de vuelos y extensas inundaciones en varias ciudades. El fenómeno tocó tierra el domingo en la provincia de Zhejiang con vientos de hasta 151 km/h.

Con el paso de las horas, el sistema comenzó a perder intensidad a medida que avanzaba hacia el interior del país. Durante este lunes, el centro de Dolphin se encontraba en la ciudad de Shangrao, en la provincia de Jiangxi, con vientos de alrededor de 72 kilómetros por hora. De esta manera, el tifón quedó degradado a tormenta tropical, aunque las autoridades mantienen la vigilancia por las fuertes precipitaciones que todavía puede provocar.

Las evacuaciones alcanzaron cifras enormes en distintas regiones del este de China. Más de 900.000 personas fueron trasladadas preventivamente en Wenzhou y otras 390.000 en Taizhou, ambas ciudades de Zhejiang. A ellas se sumaron unas 215.600 evacuaciones en Shanghái y otras 167.900 en la provincia de Fujian. En Zhejiang, las autoridades llegaron a activar el máximo nivel de alerta y dispusieron la suspensión de trabajos, clases, actividades comerciales y transportes en diferentes zonas costeras.

Uno de los escenarios más complicados se registró en Shanghái, donde las lluvias alcanzaron niveles históricos. Una estación meteorológica de la ciudad acumuló 312,9 milímetros de agua en apenas 24 horas , una marca que se convirtió en la más elevada registrada allí en más de 150 años. Del otro lado del río Huangpu, que atraviesa la ciudad, algunos sectores incluso habrían superado los 400 milímetros de lluvia.

Las precipitaciones provocadas por el tifón Dolphin inundaron calles y generaron problemas en el transporte público. Cuatro líneas de metro debieron suspender sus servicios, mientras que otras funcionaron parcialmente o con restricciones de velocidad. También quedaron paralizados los ferris urbanos y distintos servicios turísticos que operan por vía acuática.

Impacto en el transporte aéreo y marítimo

El tráfico aéreo fue otro de los sectores más afectados. Los aeropuertos de Pudong y Hongqiao, los dos principales de Shanghái, llegaron a funcionar con apenas un 1% y un 2% de normalidad, respectivamente. Aunque la actividad comenzó a recuperarse durante la jornada, alrededor de 800 vuelos fueron cancelados. En Ningbo se contabilizaron otras 128 cancelaciones, mientras que en Wenzhou se registraron al menos 75 vuelos anulados.

El Centro Meteorológico Nacional rebajó posteriormente la alerta por tifón al nivel azul, pero advirtió que las lluvias fuertes podrían continuar hasta el miércoles en diferentes áreas del este y centro de China. En algunas regiones también se esperan tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento pese al debilitamiento progresivo de Dolphin.

El fenómeno se suma además a un verano especialmente complicado para China. Durante las últimas semanas, distintas regiones del país sufrieron lluvias torrenciales, inundaciones, deslizamientos de tierra y otros ciclones, episodios que ya provocaron decenas de muertes y obligaron a evacuar preventivamente a cientos de miles de personas.