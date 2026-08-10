Pánico y tensión: los impresionantes videos del terremoto que sacudió Colombia
El fuerte sismo sorprendió a miles de personas durante la mañana de este lunes en Colombia. Dejó escenas de tensión que rápidamente se viralizaron en redes sociales.
Un fuerte terremoto sacudió Colombia durante la mañana de este lunes, alcanzando una magnitud de 7,4 y provocando momentos de tensión en distintas ciudades del país. El movimiento tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, a una profundidad de 96 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano.
El sismo se sintió con fuerza en el centro y oeste del país, incluyendo Cali, Pereira, Armenia, Manizales y Bogotá. Los primeros reportes indicaron daños materiales y personas evacuando edificios ante la intensidad y duración del movimiento, mientras las autoridades iniciaban relevamientos para determinar el alcance de las afectaciones.
En paralelo a las evaluaciones, las redes sociales se llenaron de videos del terremoto en Colombia, con registros tomados desde viviendas y comercios. Las imágenes evidencian el movimiento de estructuras y objetos, así como la reacción de quienes fueron sorprendidos por uno de los sismos más fuertes registrados recientemente en el país.