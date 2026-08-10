Pánico y tensión: los impresionantes videos del terremoto que sacudió Colombia

El fuerte sismo sorprendió a miles de personas durante la mañana de este lunes en Colombia. Dejó escenas de tensión que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

El terremoto en Colombia sorprendió a miles de personas y dejó impactantes registros que rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales.

El terremoto en Colombia sorprendió a miles de personas y dejó impactantes registros que rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales.

Un fuerte terremoto sacudió Colombia durante la mañana de este lunes, alcanzando una magnitud de 7,4 y provocando momentos de tensión en distintas ciudades del país. El movimiento tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, a una profundidad de 96 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano.

El sismo se sintió con fuerza en el centro y oeste del país, incluyendo Cali, Pereira, Armenia, Manizales y Bogotá. Los primeros reportes indicaron daños materiales y personas evacuando edificios ante la intensidad y duración del movimiento, mientras las autoridades iniciaban relevamientos para determinar el alcance de las afectaciones.

En paralelo a las evaluaciones, las redes sociales se llenaron de videos del terremoto en Colombia, con registros tomados desde viviendas y comercios. Las imágenes evidencian el movimiento de estructuras y objetos, así como la reacción de quienes fueron sorprendidos por uno de los sismos más fuertes registrados recientemente en el país.