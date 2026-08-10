Terror en Colombia por el terremoto de 7,4: se registraron decenas de muertos, heridos e importantes daños
El movimiento telúrico tuvo epicentro en el oeste de Colombia. Las autoridades confirmaron que se registraron, al menos, 24 víctimas fatales.
El movimiento telúrico tuvo epicentro en el oeste de Colombia. Las autoridades confirmaron que se registraron, al menos, 24 víctimas fatales.
Un terremoto de 7,4 de magnitud en la escala de Ritcher sacudió el oeste de Colombia este lunes a las 12:34 GMT, según informó el Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ). El movimiento telpurico provocó, al menos, 24 víctimas fatales y daños significativos en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, sobre la costa del Pacífico.
El epicentro fue ubicado inicialmente a 4,86 grados de latitud norte y 76,19 grados de longitud oeste, a una profundidad de 93,7 kilómetros, según los datos difundidos. El movimiento telúrico afectó principalmente a las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Manizales.