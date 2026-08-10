Presenta:
Este lunes, se registró un fuerte terremoto en Colombia.
En Vivo

Terror en Colombia por el terremoto de 7,4: se registraron decenas de muertos, heridos e importantes daños

El movimiento telúrico tuvo epicentro en el oeste de Colombia. Las autoridades confirmaron que se registraron, al menos, 24 víctimas fatales.

MDZ Mundo

El epicentro fue ubicado inicialmente a 4,86 grados de latitud norte y 76,19 grados de longitud oeste, a una profundidad de 93,7 kilómetros, según los datos difundidos. El movimiento telúrico afectó principalmente a las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Manizales.

Seguí el minuto a minuto del terremoto en Colombia

Comezaron los operativos de rescate tras el terremoto

Ya son siete los aeropuertos afectados por el terremoto en Colombia

Según el segundo boletín de la Aeronáutica de Colombia, los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura fueron los primeros en reportar daños. Luego, sumaron, como afectadas, a las terminales del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, de Cali.

Venezuela evelúa los daños tras el terremoto de Colombia

El Gobierno de Venezuela evalúa en su estados fronterizos Táchira y Zulia los efectos del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes buena parte de Colombia e informó que, hasta los momentos, no hay víctimas ni daños graves. "Hasta este momento, Protección Civil está haciendo la evaluación y recibiendo el reporte de la infraestructura en el estado sin ninguna gravedad por los momentos, mucho menos daños humanos que lamentar", informó el gobernador de Táchira (oeste), Freddy Bernal, en su cuenta de X.

Sin embargo, subrayó que cuando ocurren este tipo de eventos "casi siempre viene alguna réplica de menor impacto", por lo que llamó a la población a mantenerse alerta. "Los organismos de prevención están desplegados y los planes de Protección Civil están activados. Tranquilidad, calma y coordinación entre los ciudadanos", apuntó Bernal.

EFE

Al menos 24 muertos por el terremoto en Colombia

Según el medio colombiano El Tiempo, tres niños murieron en el municipio de Calima El Darién y una cuarta persona en Zarzal. "Hubo daños en varios municipios. En Calima-El Darién tuvimos, desafortunadamente, la pérdida de tres niños porque se les cayó una pared; en Zarzal también murió una persona. En Buenaventura hay muchos daños, pero no se reportan personas heridas. En Riofrío y Calima-El Darién también hay afectaciones importantes. La situación es seria y estamos trabajando en eso”, informó Dilian Francisca Toro, la gobernadora del Valle del Cauca.

Seis aeropuertos están cerrados por los daños tras el terremoto

Al menos seis aeropuertos colombianos sufrieron daños por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes buena parte del país, con daños graves en varias ciudades del oeste y el centro, informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil). "Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura", señaló la Aerocivil en un comunicado.

El organismo agregó que mantiene un "monitoreo permanente" de la situación y pidió a los viajeros "mantenerse atentos a los canales oficiales y a la información de sus aerolíneas" ya que los itinerarios pueden verse afectados.

EFE

El mensaje del presidente Abelardo de la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de la emergencia provocada por el fuerte sismo registrado este lunes en Colombia.

Informaron que hay 18 muertos en Pereira

Al menos 18 personas murieron este lunes en la ciudad colombiana de Pereira, capital del departamento de Caldas, en el centro del país, por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del territorio nacional, según informó el alcalde de esa ciudad, Mauricio Salazar.

EFE

Las palabras del alcalde de Cali por el terremoto

Alejandro Eder Garcés, alcalde de Cali, informó que se registraron, al menos, 20 estructuras colapsadas, con personas atrapadas tras la emergencia. Todos los organismos de socorro ya trabajan en las labores de rescate. Además, se solicitó apoyo de rescatistas de Bogotá y Medellín.

Se registraron al menos 2 víctimas fatales por el terremoto en Colombia

Al menos dos personas murieron este lunes en la ciudad colombiana de Manizales, capital del departamento de Caldas, en el centro del país, por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del territorio nacional, según informó el alcalde de esa ciudad, Jorge Eduardo Rojas Giraldo.

"Hasta ahora registramos dos muertos", aseguró el alcalde a la emisora colombiana Blu Radio, quien también informó de que entre 20 y 30 viviendas colapsaron en la ciudad, además de varias iglesias que sufrieron daños por el movimiento sísmico, y de que la Alcaldía ya habilitó tres albergues en diferentes zonas de la ciudad.

EFE

Mirá las impactantes fotos y videos del terremoto en Colombia

El terremoto en Colombia sorprendió a miles de personas y dejó impactantes registros que rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales.

El terremoto en Colombia sorprendió a miles de personas y dejó impactantes registros que rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales.

El terremoto fue de 7,4.

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia: se sintió también en Ecuador y Venezuela

El temblor se sintió a las 07:34 hora local y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.

Seguí leyendo...

Archivado en

Te recomendamos