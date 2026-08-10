Terror en Colombia por el terremoto de 7,4: se registraron decenas de muertos, heridos e importantes daños

Venezuela evelúa los daños tras el terremoto de Colombia

El Gobierno de Venezuela evalúa en su estados fronterizos Táchira y Zulia los efectos del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes buena parte de Colombia e informó que, hasta los momentos, no hay víctimas ni daños graves. "Hasta este momento, Protección Civil está haciendo la evaluación y recibiendo el reporte de la infraestructura en el estado sin ninguna gravedad por los momentos, mucho menos daños humanos que lamentar", informó el gobernador de Táchira (oeste), Freddy Bernal, en su cuenta de X.

Sin embargo, subrayó que cuando ocurren este tipo de eventos "casi siempre viene alguna réplica de menor impacto", por lo que llamó a la población a mantenerse alerta. "Los organismos de prevención están desplegados y los planes de Protección Civil están activados. Tranquilidad, calma y coordinación entre los ciudadanos", apuntó Bernal.

EFE