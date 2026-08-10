Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia: aumenta la cantidad de muertos y se viven horas desesperantes

Un temblor de magnitud 7,4 sacudió este lunes gran parte de Colombia, aunque de momento se haya informado de víctimas o daños, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El SGC había informado inicialmente de que el terremoto había sido de magnitud 6,7, pero en otro boletín señaló que fue de 7,4.

En la localidad de Pereira, las autoridades ya reportaron que son 18 los muertos por el terremoto. Además se suman dos más en Manizales.

Según el medio colombiano El Tiempo, tres niños murieron en el municipio de Calima El Darién y una cuarta persona en Zarzal. "Hubo daños en varios municipios. En Calima-El Darién tuvimos, desafortunadamente, la pérdida de tres niños porque se les cayó una pared; en Zarzal también murió una persona. En Buenaventura hay muchos daños, pero no se reportan personas heridas. En Riofrío y Calima-El Darién también hay afectaciones importantes. La situación es seria y estamos trabajando en eso”, informó Dilian Francisca Toro, la gobernadora del Valle del Cauca.

El temblor se sintió a las 07:34 hora local y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.

El sismo se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país y en algunas de ellas hubo daños materiales.

En Cali y en Manizales se desprendieron parte de las fachadas de muchos edificios y en la segunda ciudad una de las torres de la catedral sufrió daños.

"Hay muchos edificios agrietados", dijo el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en declaraciones a la emisora Blu Radio, sin que hasta el momento se tenga información de víctimas.

En Pereira, capital del departamento de Risaralda, numerosas edificaciones sufrieron importantes daños en su estructura, entre ellas el aeropuerto, y algunas se derrumbaron parcialmente.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que, de momento, "no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios".

Así se vivió el terremoto en Colombia