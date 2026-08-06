Viajó desde Colombia para buscar a su mamá y la encontró 39 días después entre los escombros del terremoto

Los terremotos que azotaron Venezuela el pasado 24 de junio continúan dejando historias que conmueven. Una de ellas es la de Moisés Leonel Pérez, quien viajó desde Colombia con el único propósito de encontrar a su madre, María Cecilia Negrete, desaparecida tras el colapso de la Torre B de la OPP-26, en La Guaira.

Después de 39 días de búsqueda ininterrumpida, Moisés y el grupo de voluntarios que lo acompañó lograron localizar el cuerpo de la mujer entre los escombros. El hallazgo permitió que su familia pudiera despedirla y darle una sepultura.

Desde su llegada a Venezuela, Moisés se sumó a las tareas de búsqueda en el edificio donde su madre y su pareja se encontraban cuando ocurrió el terremoto. Durante más de un mes participó de las labores junto a rescatistas y voluntarios, sin abandonar la esperanza de encontrarla.

Finalmente, el esfuerzo tuvo un desenlace tan doloroso como esperado: el cuerpo de María Cecilia Negrete fue localizado entre los restos de la estructura. Tras el hallazgo, Moisés agradeció públicamente a todas las personas que colaboraron durante el operativo con un video en redes sociales.

"Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por estar ahí. Dios los bendiga a todos", expresó visiblemente conmovido.

La historia fue difundida por Revista Encuentro Colombia y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la perseverancia del hombre y el compromiso de los voluntarios que participaron de la búsqueda.

Cuántas víctimas fatales dejó el terremoto en Venezuela

Mientras continúan las tareas de remoción de escombros en las zonas más afectadas, el balance oficial sigue en aumento. Según la información difundida por las autoridades venezolanas, el número de fallecidos por los terremotos del 24 de junio asciende a 6.125 personas, una cifra actualizada al 3 de agosto y que refleja el avance de las tareas de recuperación e identificación de víctimas.

La Guaira continúa siendo uno de los epicentros de la tragedia y el lugar donde todavía se desarrollan operativos de búsqueda entre edificios colapsados. Organismos oficiales indicaron además que decenas de miles de personas resultaron heridas o debieron abandonar sus hogares, mientras las tareas de remoción de escombros avanzan lentamente debido a la magnitud de los daños.

La historia de Moisés Leonel Pérez se convirtió en uno de los rostros más conmovedores de la tragedia, reflejando el drama que aún atraviesan numerosas familias que siguen buscando a sus seres queridos semanas después del devastador terremoto.