Honor lanza el Robot Phone con cámara gimbal de 200 MP de titanio en China

La compañía asiática presentó oficialmente un teléfono con brazo robótico integrado en el chasis y procesador de nivel superior.

La fabricante asiática concretó el lanzamiento formal de su dispositivo más innovador del año en el mercado oriental. A través de la presentación del Robot Phone, la marca Honor mostró un celular equipado con un sistema de estabilización gimbal de titanio de 200 megapíxeles y el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 por 9.999 yuanes (alrededor de $1.482 dólares).

El desarrollo implicó más de 60 procesos de manufactura y un mecanismo de 100 componentes de precisión protegidos por patentes. El módulo articulado pesa solo 2,6 gramos y mide 6 milímetros de grosor, permitiendo mantener el perfil del chasis en unos 9,6 milímetros con un peso total de 248 gramos.

El nuevo Robot Phone de la firma Honor integra una cámara sobre un gimbal de titanio. Imagen generada con IA Cámara con estabilización robótica y alianza con la firma Arri La cámara principal utiliza un sensor de 200 megapíxeles de 1/1,28 pulgadas con apertura f/1.6 y grabación de video en resolución 4K. El movimiento mecánico responde a comandos de voz directos y realiza encuadres automáticos con seguimiento inteligente de personas durante transmisiones o llamadas.

El brazo articulado del teléfono se despliega para realizar seguimiento de sujetos en tiempo real. Imagen generada con IA La alianza técnica con la empresa cinematográfica Arri suma codificación nativa Log-C3 y perfiles de color de catálogo. Asimismo, el módulo fotográfico posterior de Honor se completa con un periscopio de 200 megapíxeles con zoom óptico de 2,7 aumentos y un gran angular de 50 megapíxeles.

Asistencia interactiva mediante inteligencia artificial en China El sistema mecanizado funciona como un asistente robótico cotidiano impulsado por el motor de inteligencia artificial Yoyo. El brazo articulado ejecuta gestos físicos como bailar, asentir o negar con la cabeza para responder las consultas diarias del usuario.