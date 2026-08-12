PlayStation lanza un clásico remaster de Xbox 360 con 50% de descuento

Las tiendas digitales vuelven a convertirse en una alternativa atractiva para quienes buscan ampliar su biblioteca sin gastar demasiado. En medio del debate que atraviesa a PlayStation por el futuro del formato físico, una nueva promoción de la PS Store permite conseguir uno de los grandes clásicos de acción de la generación de Xbox 360 a un precio considerablemente menor.

Se trata de Ninja Gaiden 2 Black , el remaster desarrollado por Koei Tecmo que recupera una de las entregas más recordadas de la saga. Actualmente, el título tiene un 50% de descuento en PlayStation 5 .

La promoción forma parte de las actuales rebajas de temporada de Sony, que incluyen una amplia selección de juegos para PS4 y PS5. Entre las propuestas aparecen producciones AAA, títulos independientes y diferentes lanzamientos que reciben importantes descuentos durante un período limitado.

En este caso, Ninja Gaiden 2 Black aparece como una de las opciones más interesantes para quienes disfrutan de los juegos de acción y los desafíos exigentes. La oferta estará disponible hasta este jueves 13 de agosto de 2026, por lo que quienes quieran aprovechar el precio deberán hacerlo antes de esa fecha.

Una vez finalizada la promoción, el juego volverá a costar US$49,99 en la tienda digital de PlayStation . Por eso, el descuento actual representa una oportunidad especialmente interesante para quienes tenían pendiente probar esta versión remasterizada.

PlayStation sorprende con una rebaja para Ninja Gaiden 2 Black, uno de los clásicos de acción más recordados. Koei Tecmo

Un clásico de Xbox 360 que llegó renovado a PS5

El título original debutó en 2008 para Xbox 360 y rápidamente se ganó un lugar entre los grandes exponentes del género hack and slash. Su sistema de combate, la velocidad de las peleas y una dificultad elevada fueron algunos de los elementos que marcaron a aquella generación.

Después de casi dos décadas, la franquicia regresó a las consolas de Sony con Ninja Gaiden 2 Black, una versión reconstruida para aprovechar las posibilidades del hardware actual. El remaster utiliza Unreal Engine 5, incorpora gráficos renovados y puede alcanzar resolución 4K y hasta 120 cuadros por segundo en configuraciones compatibles.

La llegada a PlayStation 5 también tiene un componente especial para los jugadores de la plataforma: durante años, la segunda entrega principal estuvo asociada a Xbox, aunque posteriormente apareció Ninja Gaiden Sigma 2 en PS3 y una versión para PlayStation Vita.

Los usuarios de PlayStation pueden aprovechar hasta el 13 de agosto el 50% de descuento del remaster. Koei Tecmo

Una experiencia modernizada, aunque con cambios polémicos

Más allá de la actualización visual, Ninja Gaiden 2 Black introduce algunos cambios respecto del juego original. Uno de los más comentados está relacionado con la dificultad, ya que determinados enemigos presentan una inteligencia artificial menos agresiva y existen menos amenazas en algunos sectores.

Estos ajustes generaron opiniones divididas entre los seguidores más veteranos. Para algunos jugadores, las modificaciones hacen que la experiencia sea más accesible y cómoda para quienes llegan por primera vez a la saga. Para otros, reducen parte de la intensidad que convirtió al título original en uno de los hack and slash más exigentes de su época.

Aun así, el remaster conserva el núcleo de combate que caracteriza a la franquicia y ofrece una alternativa atractiva para quienes buscan acción rápida, enfrentamientos constantes y una aventura que exige dominar sus mecánicas.

Una oferta para aprovechar antes del 13 de agosto

Con una puntuación promedio cercana a 80 puntos en Metacritic y una renovación técnica importante, Ninja Gaiden 2 Black aparece como una de las opciones destacadas de las actuales ofertas de PlayStation.

El precio de US$24,99 lo convierte además en una alternativa interesante para quienes nunca tuvieron la oportunidad de jugar el clásico de Xbox 360 o quieren regresar a él con una presentación adaptada a las consolas actuales. La promoción tiene una fecha concreta de finalización: el 13 de agosto de 2026. Después, el juego recuperará su valor habitual de US$49,99.