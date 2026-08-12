¿Vale la pena el nuevo teléfono Tecno Pova 8?

La compañía tecnológica Tecno amplió su catálogo de dispositivos móviles con una propuesta enfocada en la autonomía extrema. A través del lanzamiento del TECNO Pova 8 , la marca integra un acumulador de energía de 8.000 mAh, el procesador MediaTek Dimensity 7100 y un panel LED de puntos denominado Alive Matrix integrado en el módulo de cámaras.

El dispositivo registra un peso total de 225 gramos y un grosor de 8,8 milímetros, albergando una batería amplia en su interior. El empaque incluye la funda de silicona transparente, la herramienta de extracción y un cargador de 45 vatios para la recarga directa.

El elemento más distintivo del teléfono es el panel de puntos Alive Matrix ubicado junto a los lentes posteriores. Esta matriz gráfica funciona como una pantalla auxiliar para notificaciones, nivel de batería e íconos personalizados que el usuario puede diseñar desde los ajustes del sistema.

Además de su estética retro, la estructura del dispositivo cuenta con la certificación de protección contra polvo y agua IP64 y el estándar de resistencia militar MIL-STD-810H. La presencia de este panel le otorga personalidad propia dentro del catálogo de la empresa Tecno .

La fluidez del panel táctil permite navegar sin interrupciones en la pantalla del dispositivo.

En el frente, la unidad incorpora un panel IPS LCD de 6,76 pulgadas con resolución de 1080×2344 píxeles y tasa de refresco a 144 hertz. La navegación fluida se adapta de forma dinámica hasta los 90 hertz en determinados escenarios para graduar el consumo eléctrico.

La pantalla incluye la función de respuesta con dedos mojados para facilitar la interacción bajo la lluvia o con las manos húmedas. A pesar de prescindir del conector analógico de 3,5 milímetros, la interfaz del teléfono ofrece un rendimiento estable en tareas cotidianas.

Rendimiento técnico y autonomía extendida del Tecno Pova 8

El chip Dimensity 7100 fabricado en 6 nanómetros opera junto a 8 GB de memoria RAM LPDDR5X y 256 GB de almacenamiento interno UFS 2.2 ampliable mediante tarjetas microSD de hasta 1 TB. Esta arquitectura permite ejecutar múltiples pestañas y aplicaciones de comunicación sin interrupciones.

En las pruebas de uso, la batería de 8.000 mAh asegura dos jornadas completas de autonomía con uso moderado. La recarga rápida por cable de 45 vatios alcanza el 50 por ciento en 35 minutos, sumando compatibilidad con carga inalámbrica de 30 vatios y carga reversible. Esta capacidad posiciona al Tecno Pova 8 como una herramienta de larga duración.

La cámara principal de 50 megapíxeles registra imágenes detalladas en entornos iluminados. Imagen generada con IA

Captura fotográfica con el sensor Sony LYT600

El apartado fotográfico equipa una cámara principal de 50 megapíxeles con sensor Sony LYT600 y apertura f/1.8. En ambientes con buena luz, el procesador de imagen genera fotografías de tonos intensos listas para compartir en redes sociales.

La cámara frontal dispone de un sensor de 13 megapíxeles con algoritmos de retoque para autorretratos. De esta manera, el modelo Tecno Pova 8 equilibra rendimiento, estética diferenciada y la máxima capacidad energética en su segmento comercial.